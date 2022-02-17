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«Вся работа практически сделана». Наблюдатели от СНГ посетили в Могилёве ряд комиссий

17 февраля 2022 17:51
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Новости Беларуси. Безбарьерная среда, пандусы, макеты и увеличительное стекло для слабовидящих. Наблюдатели от СНГ продолжают проверять подготовку к конституционному референдуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вся работа практически сделана». Наблюдатели от СНГ посетили в Могилёве ряд комиссий-1

В Могилеве они посетили областную, территориальную и ряд участковых комиссий. Наблюдатели отметили, что все идет в рамках законодательства, кроме того, в белорусских СМИ развернута большая разъяснительная работа, созданы все условия, чтобы проголосовать смог каждый белорус.  

«Вся работа практически сделана». Наблюдатели от СНГ посетили в Могилёве ряд комиссий-4

Бекетжан Жумаханов, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ:  
Мы как раз будем работать в вашей области. Сегодня мы встретились с руководством области, заслушали информацию о подготовке к референдуму. Мы видим, что в организационном плане вся работа практически сделана, составлены списки голосующих на референдуме. Будет проведена соответствующая большая подготовительная работа.  

«Вся работа практически сделана». Наблюдатели от СНГ посетили в Могилёве ряд комиссий-7

Александр Кашпар, председатель участковой комиссии:  
Все участки Могилева находятся на первом этаже. Мы специально выделили аудиторию для участка, оборудовали ее. Безбарьерная среда у нас в новом корпусе организована уже при строительстве корпуса.  

«Вся работа практически сделана». Наблюдатели от СНГ посетили в Могилёве ряд комиссий-10

Участков в регионе 707, 35 из них разместились в учреждениях здравоохранения. Уже доступны списки, и у людей есть возможность сверить данные. Что касается антиковидных мер, то на входе гражданам будут предлагать маски, а шариковые ручки обрабатывать антисептиком.  

# Референдум # общество # Фотофакт

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