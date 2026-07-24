Прямой эфир

Новости по тегу #Александра Каштанова

Дискотека с охотничьими песнями и выставка собак – в заказнике «Налибокский» пройдет масштабный фестиваль
24 июля 2026 12:46

Дискотека с охотничьими песнями и выставка собак – в заказнике «Налибокский» пройдет масштабный фестиваль

В 50 лет пробежала первый марафон – поговорили с чемпионкой Беларуси среди ветеранов
23 июля 2026 11:08

В 50 лет пробежала первый марафон – поговорили с чемпионкой Беларуси среди ветеранов

Музыкальная премьера – певица и блогер Лиза Вертинская представила клип на песню «Закрою на замок»
23 июля 2026 08:45

Музыкальная премьера – певица и блогер Лиза Вертинская представила клип на песню «Закрою на замок»

«Большая бард-рыбалка» – о программе музыкального фестиваля поговорили с организатором
22 июля 2026 11:36

«Большая бард-рыбалка» – о программе музыкального фестиваля поговорили с организатором

Душераздирающая рок-баллада – музыканты Cosa Nostra рассказали о песне, посвященной Мулявину
22 июля 2026 09:06

Душераздирающая рок-баллада – музыканты Cosa Nostra рассказали о песне, посвященной Мулявину

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами
14 июля 2026 12:52

«Няня вместо мамы» и «Петелька добра» – о проектах Белорусского Красного Креста поговорили с волонтерами

Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию
14 июля 2026 12:49

Песня «За глазами-оберегами» – певец Андрей Тямчик представил новую композицию

Вторжение в частную жизнь – кого и где можно снимать на видео, рассказала адвокат
13 июля 2026 15:18

Вторжение в частную жизнь – кого и где можно снимать на видео, рассказала адвокат

Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС
13 июля 2026 15:15

Что делать, если заблудились в лесу – рассказал спасатель МЧС

Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой
02 июля 2026 11:00

Премьера песни «Мая Айчына» – о новой композиции поговорили с певицей Татьяной Глазуновой

Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо
02 июля 2026 10:31

Привел команду по пляжному футболу к мировым вершинам – о белорусских спортсменах поговорили с Николасом Альварадо

Чем удивит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» в 2026 году – рассказали организаторы
03 июня 2026 12:38

Чем удивит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» в 2026 году – рассказали организаторы