Безвизовый въезд в Беларусь: «Что происходит»

Новости Беларуси. 12 февраля исполнится год со дня вступления в силу Указа Президента №8 о введении 5-дневного безвизового режима для граждан 80 государств при въезде в Беларусь через Национальный аэропорт «Минск». В ток-шоу «Что происходит» говорили о том, каким был этот первый год, и что дальше будет происходить с развитием въездного туризма в Беларуси.

Филипп Гулый: «Важно, чтобы брестские и гродненские возможности «безвиза» соединились в единый маршрут»

Акантинов о 5-дневном «безвизе» и увеличении числа туристов: «Просто наши соотечественники позволили себе чаще приезжать?»

Владимир Разуванов о 5-дневном «безвизе»: «Не меряйте – напрямую сколько денег. Визовые и рыночные – это разные деньги»

«Белавиа» о лоу-костах: «Здесь надо ставить вопрос не ценообразования, а того, чтобы пассажиру мы говорили о выборе»

Филипп Гулый: «Потребность высокая у страны в реновации региональных аэропортов, особенно, западных»

Акантинов о деловом туризме и 5-дневном «безвизе»: «Ему хочется что-то посмотреть и он просто не успевает. Надо 7-8 дней»

Депутат: «Не хватает дешёвых отелей. Каждый ли райцентр может одновременно недорого разместить 40 человек? А это – один автобус»

Владимир Разуванов: «Кончайте эту советскую риторику: обеспечение, снабжение. Зарабатывайте деньги»

Филипп Гулый об отелях: «Горячие 4 города – Пинск, Глубокое, Полоцк, Новогрудок. Туристы есть, жить негде»

Гулый о контроле на границе Беларуси и России: «Жалко, что упустим летний сезон. И англичане, и китайцы опять через Латвию поедут»

Анатолий Акантинов: вопрос со въездом иностранцев в Россию через Беларусь нужно решить до ЧМ-2018 по футболу