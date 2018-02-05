Минеральная вода, купленная минчанкой, оказалась подделкой. Что должно быть указано на этикетке?
Минчанка Анастасия купила минеральную воду «Ессентуки-17». При подробном изучении этикетки обнаружилось, что информация не соответствует оригинальной. Вода, купленная Анастасией, оказалась фальсификатом. Что должно быть указано на этикетке, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».
Анастасия, минчанка:
Купила минеральную воду, у меня диабет и принимать мне её нужно по медицинским показаниям.
Когда я пришла домой и изучила этикетку, я поняла, что это совсем не то, что мне нужно было.
Воду Ессентуки-17, которая ещё в Российской империи была признана общеполезной, используют для лечения нарушений желудочно-кишечного тракта, болезней дыхательных путей, применяют для ингаляций.
Кстати, лечебно-столовую воду следует пить только по назначению врача, определенным курсом, в ограниченном количестве. В большом количестве она может вызывать образование камней в почках. И известная вода из грузинского источника полезна далеко не всем, пить ее каждый день нельзя.
Это лечебно-столовая вода с высокой минерализацией. Количества фтора в 6 раз больше, чем допускается для воды, которую можно пить ежедневно.
В небольшом количестве фтор полезен, но если его слишком много, может развиться флюороз – заболевание поражает зубы и кости, при повышенных концентрациях фтора нарушается работа всего организма.
Но что делать тем, кто невольно становится жертвой обмана чистой воды, покупая в бутылках муть?
Дарина Гулюта, юрист:
В Республике Беларусь действует СТБ 1100 2016 года – это информация для потребителя относительно пищевых товаров, в которой четко прописано, что потребителям должна быть предоставлена информация, однозначно понимаемая, полная и достоверная. Чтобы потребитель не мог быть обманут либо введен в заблуждение относительно свойств, состава, происхождения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество товара и его безопасность.
На бутылке должно быть прописано название минеральной воды, должно быть прописано, что вода изготавливается в соответствии с ГОСТом. Кроме того, должна быть указаны скважина, из которой происходит добыча данной воды. И это скважина должна быть либо «17», либо «36», либо «46». И она располагается в Ессентуковском месторождении.
В нашу организацию обратились ряд потребителей, которые обратили внимание, что минеральная вода «Ессентуки-17» уже не такая, как была прежде.
В связи с этим была инициирована проверка, и сегодня все материалы находятся у нас на рассмотрении. После чего будет принято какое-то решение.
Устроив рейд по столичным магазинам, закупаем воду с названием «Ессентуки-17». Но в своем большинстве это разнообразие этикеток, несоответствие ГОСТу.
Минчанин:
Я, честно говоря, такие тонкости не знаю. Наверное, стоит обратиться к импортеру в Республику Беларусь. Я бы пил воду из конкретного источника. Вот, где написано – там и разлито. Но не всегда та компания имеет возможность бутилировать, импортировать.
Как правильно выбрать минеральную воду: должен быть указан ГОСТ, полный состав и минерализация. На этикетке, кроме надписи «Ессентуки-17», не должно быть никаких приписок.
Полагаем, проблема, которую подняла Анастасия, не пройдет бесследно ни для производителей контрафакта, ни тем более для потребителей.
Руководствуясь советом эксперта, вы сможете избежать обмана.
На данный момент с участием поставщиков идут суды, стоит вопрос об изъятии, так сказать, «мутной» воды из торговых точек Беларуси.