Минеральная вода, купленная минчанкой, оказалась подделкой. Что должно быть указано на этикетке?

Минчанка Анастасия купила минеральную воду «Ессентуки-17». При подробном изучении этикетки обнаружилось, что информация не соответствует оригинальной. Вода, купленная Анастасией, оказалась фальсификатом. Что должно быть указано на этикетке, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться». Анастасия, минчанка:

Купила минеральную воду, у меня диабет и принимать мне её нужно по медицинским показаниям. Когда я пришла домой и изучила этикетку, я поняла, что это совсем не то, что мне нужно было.



Воду Ессентуки-17, которая ещё в Российской империи была признана общеполезной, используют для лечения нарушений желудочно-кишечного тракта, болезней дыхательных путей, применяют для ингаляций.

Кстати, лечебно-столовую воду следует пить только по назначению врача, определенным курсом, в ограниченном количестве. В большом количестве она может вызывать образование камней в почках. И известная вода из грузинского источника полезна далеко не всем, пить ее каждый день нельзя. Это лечебно-столовая вода с высокой минерализацией. Количества фтора в 6 раз больше, чем допускается для воды, которую можно пить ежедневно.



В небольшом количестве фтор полезен, но если его слишком много, может развиться флюороз – заболевание поражает зубы и кости, при повышенных концентрациях фтора нарушается работа всего организма.

Но что делать тем, кто невольно становится жертвой обмана чистой воды, покупая в бутылках муть? Дарина Гулюта, юрист:

В Республике Беларусь действует СТБ 1100 2016 года – это информация для потребителя относительно пищевых товаров, в которой четко прописано, что потребителям должна быть предоставлена информация, однозначно понимаемая, полная и достоверная. Чтобы потребитель не мог быть обманут либо введен в заблуждение относительно свойств, состава, происхождения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество товара и его безопасность.

На бутылке должно быть прописано название минеральной воды, должно быть прописано, что вода изготавливается в соответствии с ГОСТом. Кроме того, должна быть указаны скважина, из которой происходит добыча данной воды. И это скважина должна быть либо «17», либо «36», либо «46». И она располагается в Ессентуковском месторождении. В нашу организацию обратились ряд потребителей, которые обратили внимание, что минеральная вода «Ессентуки-17» уже не такая, как была прежде. В связи с этим была инициирована проверка, и сегодня все материалы находятся у нас на рассмотрении. После чего будет принято какое-то решение.

Устроив рейд по столичным магазинам, закупаем воду с названием «Ессентуки-17». Но в своем большинстве это разнообразие этикеток, несоответствие ГОСТу.

Минчанин:

Я, честно говоря, такие тонкости не знаю. Наверное, стоит обратиться к импортеру в Республику Беларусь. Я бы пил воду из конкретного источника. Вот, где написано – там и разлито. Но не всегда та компания имеет возможность бутилировать, импортировать.