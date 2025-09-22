Новые навыки и умения. В Белорусском государственном университете транспорта началась подготовка операторов беспилотников. Для этого в вузе оборудовали специализированный класс, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для практических занятий студентам изначально предлагают «полетать» на самых маленьких аппаратах – размером со спичечный коробок, но в перспективе, в зависимости от выбранной сферы деятельности, учащимся разрешат управлять дроном-разведчиком. Руководство университета не исключает возможность тренировки на беспилотниках самолетного типа, причем нового поколения, в том числе и белорусского производства.

Николай Казаков, ректор Белорусского государственного университета транспорта: Мы на этом останавливаться не будем. С 1 сентября начата подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Дальше подготовкой это будет только шириться. Мы на настоящий момент прорабатываем вопрос постановки на учет и возможности получения разрешений для того, чтобы испытывать небольшие специализированные роторного типа беспилотные летательные аппараты. Ну, и более крупные, в том числе за пределами помещений.

Владислав Беляков, заместитель командира учебного взвода:

Некоторые трудности есть. Соответственно, когда ты в первый раз садишься за этот джойстик, есть какие-то непривычные, но очень приятные ощущения. Ощущение того, что данная дисциплина очень полезна и важна для нашего государства. В целом XXI век – это век технологий, соответственно, новых. И внедрение робототехники очень интересно для любого курсанта, даже для любого инженера будущего.

Курсанты познакомятся с нормативными документами по применению дронов, правилами безопасности полетов и основами аэродинамики, научатся сличать карту местности, передавать координаты и вести поиск объекта. Поскольку беспилотники сегодня применяют не только в военном деле, но и в сельском хозяйстве, инженерии и транспорте, это направление в вузе будут развивать.