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Владимир Разуванов о 5-дневном «безвизе»: «Не меряйте – напрямую сколько денег. Визовые и рыночные – это разные деньги»

05 февраля 2018 21:57
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Разуванов, заведующий кафедрой менеджмента туризма и гостеприимства Института туризма БГУФК:
Хочу посмотреть шире на эти вещи. Честно скажу, если приехало к нам на 3 человека больше, я бы сказал, что, всё равно, это – правильная практика. Потому что страна себя заявила, как страна открытая. И вы, наверное, видели, что весь мир гудел с полгода – от Австралии, Новой Зеландии до Гонконга – о том, что Беларусь открылась.

И даже, если нет прямого результата, всё равно, он есть имиджевый.

Пресса писала вся, Интернет-издания писали об этом. И страна приобрела другой имидж – инвестиционной привлекательности, политический имидж. Совсем другой имидж. Поэтому не меряйте всё этими вещами – напрямую сколько денег. Анатолий Акантинов говорит, что мы потеряли там деньги, а здесь приобрели. Деньги визовые и деньги рыночные – это разные деньги.

Деньги рыночные толкают экономику вверх, вперёд.

А деньги визовые – это просто деньги утилизированные и всё. В бюджет поступающие, куда в бюджет? Тут активизируется рынок – турист приехал, он тратит деньги: гостиница, магазин. Идёт мультипликатор экономический. А когда вы говорите про визы – визовые отделы получили деньги, утилизировали на свои расходы, на нужды и так далее. Деньги деньгам рознь. Я – не против анализа, я – против узкого анализа, против близорукого анализа. Потому что смотрите, как возрастает инвестиционная привлекательность страны.

Турист же меряется сателлитными счетами.

Туризм развивается – и недвижимость дорожает. Это мы учитываем? Мы это не считаем. Хотя, это влияет. Поэтому туризм очень широкий контекст имеет всегда. И считать надо в широком контексте.  

Безвизовый въезд в Беларусь: «Что происходит»

# общество # Туризм # Владимир Разуванов

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