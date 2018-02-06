Гулый о контроле на границе Беларуси и России: «Жалко, что упустим летний сезон. И англичане, и китайцы опять через Латвию поедут»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Ещё один вопрос: в связи с введением год назад 5-дневного безвизового режима, изменилась ситуация с тем, как мы теперь добираемся в Российскую Федерацию. Пересекая границу, надо демонстрировать паспорт. Если ты летишь на самолёте, ты, фактически, проходишь паспортный контроль. Речь всё время идёт о межгосударственном соглашении, в рамках которого у нас будет единый визовый режим. Как он продвигается? Филипп, Вы можете это прокомментировать?

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Я думаю, что это прокомментировать должны соответствующие органы и уровень государственных чиновников – более высоко, чем здесь представлены. Но я знаю одно – что этот вопрос давно поднят, он озадачен на высочайшем уровне, причём с обеих сторон границы.

И это важно всем.

Мне почему-то кажется, что в ближайшие 6 месяцев мы увидим хорошее разрешение для всех этого вопроса. Жалко, что упустим летний сезон. И англичане, и китайцы опять через Латвию поедут.