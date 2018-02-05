Филипп Гулый: «Потребность высокая у страны в реновации региональных аэропортов, особенно, западных»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

У нас потребность высокая, у страны, в реновации региональных аэропортов. Особенно, западных – Брест и Гродно. Вот туда должны идти инвестиции – национальные, внешние. Там должны создаваться экономические зоны.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Непонятно, кто за это должен платить, да?

Филипп Гулый:

Важно этот вопрос понять и поднять. Потому что вот эти региональные аэропорты – во-первых, спрос есть, рынки есть, люди летают. И наши, и иностранцы прилетают. Под «безвиз» сейчас особенно важно – Гродно, Брест расширить, насколько это возможно.

И дальше оттуда пойдёт развитие и местных кластеров.

Мы затрагивали тему недостроенных, разваливающихся замков, на которых не хватает ресурсов. Вот это вот – инвестиции и развитие, особенно, авиационное, должны идти в регионы. И сейчас, под «безвиз» – именно на запад. И вот туда Wizz Air, Ryanair – кто угодно, вот хотелось бы, чтобы пришли.