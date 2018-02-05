«Дарэмна супраціўляцца развіццю інтэрнэта». Какие темы обсудили на коллегии Министерства информации

Новости Беларуси. Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром. О развитии медиасферы говорили 5 февраля на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В современном мире главную роль на себя берут электронные технологии. Уже сейчас у каждого печатного СМИ есть сайт, а последний тренд – развитие еще и своего интернет-телевидения и радиовещания. Такие проекты реализуются и в нашей стране.

Что касается в целом развития электронных СМИ, то здесь стоит амбициозная задача. До ноября 2018 года все белорусские телеканалы должны перейти на работу в формате HD. Кстати, СТВ – первая общенациональная телекомпания, которая уже начала вещание в формате высокой четкости.