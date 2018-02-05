Акантинов о деловом туризме и 5-дневном «безвизе»: «Ему хочется что-то посмотреть и он просто не успевает. Надо 7-8 дней»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Анатолий Акантинов, руководитель проекта «Mice In Minsk», член правления Гильдии маркетологов, эксперт по территориальному маркетингу и имиджу:

Есть вопрос по поводу посещения иностранцами выставок. Когда они приезжают выставляться. Выставка длится, как правило, 3-4 дня, ему хочется ещё что-то посмотреть, и он, фактически, просто не успевает.

То есть, ему, как минимум, надо 7-8 дней.

То есть, тут уже напрашивается, если мы хотим увеличить ещё деловой туризм, то надо рассматривать, конечно…

Егор Хрусталёв, ведущий:

То есть, 5 дней – получилось…

Анатолий Акантинов:

Тут для отдельных целевых аудиторий. Просто на выходные приехать – да, этого достаточно.

Опять возникает вопрос – кто наша целевая аудитория?

Это – деловой человек? Это – просто студент приехал прогуляться? Это кто? На ком мы зарабатываем? На США? На Германии, либо на Китае? Это – совершенно разные туристы.