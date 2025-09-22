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Бесплатный проезд для водителей! Акция «День без автомобиля» проходит в Беларуси

22 сентября 2025 06:18
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Бесплатный проезд в общественном транспорте и масштабный праздник – Беларусь присоединяется ко Всемирному дню без автомобиля. Это кульминация недели мобильности, ее завершающий этап, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатный проезд для водителей! Акция «День без автомобиля» проходит в Беларуси -2

Жители Минска, а также областных и 33 районных городов сегодня, 22 сентября, смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъяви водительское удостоверение и документы на машину. Кроме того, в Минске пройдет масштабное мероприятие у Дворца спорта. 

В программе: тематическая выставка с интерактивами, выступления артистов, соревнования и обучающие занятия по трюкам на велосипедах. ГАИ и МЧС тоже представят свои активности. По подсчетам специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, благодаря мероприятиям акции «День без автомобиля» выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ от мобильных источников по стране значительно сокращаются.

# Транспорт Минска # Общественный транспорт # Автомобили

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