Бесплатный проезд для водителей! Акция «День без автомобиля» проходит в Беларуси

Бесплатный проезд в общественном транспорте и масштабный праздник – Беларусь присоединяется ко Всемирному дню без автомобиля. Это кульминация недели мобильности, ее завершающий этап, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Минска, а также областных и 33 районных городов сегодня, 22 сентября, смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъяви водительское удостоверение и документы на машину. Кроме того, в Минске пройдет масштабное мероприятие у Дворца спорта.

В программе: тематическая выставка с интерактивами, выступления артистов, соревнования и обучающие занятия по трюкам на велосипедах. ГАИ и МЧС тоже представят свои активности. По подсчетам специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, благодаря мероприятиям акции «День без автомобиля» выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ от мобильных источников по стране значительно сокращаются.