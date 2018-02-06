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Владимир Разуванов: «Кончайте эту советскую риторику: обеспечение, снабжение. Зарабатывайте деньги»

06 февраля 2018 14:07
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали время ток-шоу «Что происходит».

Владимир Разуванов, заведующий кафедрой менеджмента туризма и гостеприимства Института туризма БГУФК:
У меня вопрос риторики. Все говорят: обеспечение билетами, обеспечение доступного проезда, доступного жилья. Кончайте эту советскую риторику, зарабатывайте деньги. Если там не строят гостиницы, значит, инвестор не принял такое решение. Создавайте условия, чтобы инвестор инвестировал, зарабатывайте деньги, кончайте советскую риторику: обеспечение, снабжение. Забыть про это пора.

Я провоцирую сейчас всех людей, которые рассуждают, как советские люди.

Они закончились уже. Вы говорите: надо обеспечить гостиницу. Возьмите свои деньги – инвестируйте. Почему-то все хотят чужими руками жар загребать. Инвестируйте. Если инвестор говорит: мне надо в Кореличах гостиница. Хороший город, замечательные места. Он строит гостиницу – она пустая стоит. Его деньги – фук. А он строит почему-то Hilton, он строит в Минске, где он будет знать, что есть поток клиентов.

Безвизовый въезд в Беларусь: «Что происходит»

# общество # Туризм # Владимир Разуванов

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