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В столице Перу прошли антикоррупционные протесты

22 сентября 2025 05:59
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В столице Перу вспыхнули массовые беспорядки. Молодые люди вышли на протест, требуя прозрачности работы правительства и парламента, а также отмены реформы пенсионной системы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Перу прошли антикоррупционные протесты-2

Мирная демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией. Протестующие попытались захватить административные здания. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и использовали резиновые пули. Есть задержанные и раненые.

# Протесты

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