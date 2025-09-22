В столице Перу прошли антикоррупционные протесты

В столице Перу вспыхнули массовые беспорядки. Молодые люди вышли на протест, требуя прозрачности работы правительства и парламента, а также отмены реформы пенсионной системы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице Перу вспыхнули массовые беспорядки. Молодые люди вышли на протест, требуя прозрачности работы правительства и парламента, а также отмены реформы пенсионной системы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мирная демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией. Протестующие попытались захватить административные здания. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и использовали резиновые пули. Есть задержанные и раненые.