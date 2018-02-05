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Провезти тёщу в багажнике или просто пробежать границу: составлен топ-5 курьёзных случаев на белорусской границе

05 февраля 2018 11:55
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Новости Беларуси. Итоги года подвели белорусские пограничники. Составлен топ самых курьезных случаев на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пятое место по праву отдали 36-летнему гражданину Латвии, который попытался прорваться через границу. Вместо досмотра мужчина по встречной полосе направился в сторону Латвии. При этом сбил шлагбаум и повредил колеса.

Провезти тёщу в багажнике или просто пробежать границу: составлен топ-5 курьёзных случаев на белорусской границе-1

На 4 месте расположился житель Львова, который неожиданно решил вернуться домой. Третье место у трех безработных с двумя дельтапланами, которые хотели перебросить по воздуху контрабанду сигарет. Почетная вторая строчка рейтинга – у иностранца, у которого возникли проблемы с прохождением польской границы и он побежал в сторону Беларуси. А все потому, что при оформлении гостя польские пограничники выяснили, что тот в розыске. А первое место по праву заняла попытка провоза тещи в багажнике автомобиля.

Провезти тёщу в багажнике или просто пробежать границу: составлен топ-5 курьёзных случаев на белорусской границе-4

# общество # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

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