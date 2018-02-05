Провезти тёщу в багажнике или просто пробежать границу: составлен топ-5 курьёзных случаев на белорусской границе

Пятое место по праву отдали 36-летнему гражданину Латвии, который попытался прорваться через границу. Вместо досмотра мужчина по встречной полосе направился в сторону Латвии. При этом сбил шлагбаум и повредил колеса.

На 4 месте расположился житель Львова, который неожиданно решил вернуться домой. Третье место у трех безработных с двумя дельтапланами, которые хотели перебросить по воздуху контрабанду сигарет. Почетная вторая строчка рейтинга – у иностранца, у которого возникли проблемы с прохождением польской границы и он побежал в сторону Беларуси. А все потому, что при оформлении гостя польские пограничники выяснили, что тот в розыске. А первое место по праву заняла попытка провоза тещи в багажнике автомобиля.