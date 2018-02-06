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Филипп Гулый об отелях: «Горячие 4 города – Пинск, Глубокое, Полоцк, Новогрудок. Туристы есть, жить негде»

06 февраля 2018 14:11
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали время ток-шоу «Что происходит».

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Горячие 4 города – Пинск, Глубокое, Полоцк, Новогрудок. Вот 4 города, которые – горит прямо сейчас. Туристы есть, жить негде. Спрос есть, предложения нет. Я говорю про обычных туристов визовых: латвийцев, литовцев, русских.

Которые едут годами по устоявшимся маршрутам.

На сегодняшний день, даже по нашему предприятию, я боюсь ошибиться в тысячах – 8,5 тысяч туристов, почти все автобусные. Негде жить в Полоцке, негде жить в Пинске. И мне ещё неплохо было бы – гостиница в Глубоком. Это я сейчас говорю – порядка 50 групп. Кто в туризме работает – все понимают эти проблемные точки.

Безвизовый въезд в Беларусь: «Что происходит»

# общество # Туризм # Филипп Гулый

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