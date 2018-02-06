Депутат: «Не хватает дешёвых отелей. Каждый ли райцентр может одновременно недорого разместить 40 человек? А это – один автобус»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали время ток-шоу «Что происходит».

Ольга Попко, заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас не хватает дешёвых отелей. Ведь не всегда путешествуют обеспеченные люди, семьи. Путешествуют студенты, молодёжь, которые не хотят тратить бешеные деньги на гостиницу где-то в регионе. А мы не всегда можем это предоставить. Я являюсь депутатом от Новогрудского избирательного округа.

Новогрудок, Мир, Кореличи – это места, посещаемые туристами массово.

Но, Вы знаете, проблема гостиниц стоит даже в городском посёлке Мир, где несколько гостиниц, но что-то дороже... Что такое автобус? Это – 40 человек. Каждый ли наш районный центр может одновременно недорого разместить 40 человек? А это – один автобус. А, если их будет несколько? Поэтому хотелось бы, чтобы в регионы тоже шли какие-то инвестиции.