Филипп Гулый: «Важно, чтобы брестские и гродненские возможности «безвиза» соединились в единый маршрут»

Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития въездного туризма в Беларуси, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Помимо действия 5-дневного безвизового режима, с 1 января 2018 года указом Президента до 10 дней продлены сроки безвизового пребывания иностранцев в Гродненском и Брестском регионах. Причём, там увеличено количество пунктов пропуска и расширены территории для возможного пребывания. Ранее без виз туристы могли посещать Августовский канал в течение 5 дней и в течение 3 дней – Беловежскую пущу.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Очень важно, чтобы рано или поздно брестские и гродненские возможности «безвиза» соединились в единый маршрут и тогда мы бы смогли полноценно…

Егор Хрусталёв, ведущий:

Это, по-моему, ваша инициатива, как раз?

Филипп Гулый:

Нет, Департамента по спорту и туризму. Мы поддерживаем эту инициативу, но профильное министерство, всё-таки, этим занимается, и большое им за это спасибо. Как только это произойдёт, мало того, что увеличится значительно рост туристов из Прибалтики, Польши, Восточной Европы, но мы сможем серьёзно выйти на скандинавские рынки. Второе, мы очень надеемся и ждём, что, рано или поздно, решится вопрос с границей с Российской Федерацией, так как на 5 дней в Беларусь хотят приехать многие туристы из США, Австралии, Новой Зеландии, Индии и иных далёких рынков. Но не только Беларусь они хотят смотреть, поэтому желательно им прилететь самолётом, а пересечь границу на запад и на восток.