Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Этот шаг стал ответом на отклонение Совбезом ООН резолюции о невозобновлении санкционного режима в отношении Тегерана. В связи с этим ограничения могут быть введены уже 28 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.