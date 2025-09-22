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Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии

22 сентября 2025 06:05
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Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Этот шаг стал ответом на отклонение Совбезом ООН резолюции о невозобновлении санкционного режима в отношении Тегерана. В связи с этим ограничения могут быть введены уже 28 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии-2

Высший совет национальной безопасности Исламской Республики возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Великобританию, Германию и Францию. Тегеран обвинил их в стремлении ограничить возможности страны в обогащении урана и разработке ядерных технологий. Сейчас иранскому МИДу поручено продолжить консультации в ООН для защиты интересов государства.

# Международная политика

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