Беларусь участвует в Пуцзянском инновационном форуме в статусе почётного гостя

Научно-техническое сотрудничество между Беларусью и Китаем занимает важное место в наших двусторонних отношениях, динамично продвигается в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Об этом говорится в приветствии нашего Президента участникам церемонии открытия 18-го Пуцзянского инновационного форума. Мероприятие в эти дни проходит в Шанхае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, сегодня мы можем гордиться совместными достижениями. По итогам проведения тематического года белорусско-китайского сотрудничества – Года науки, технологий и инноваций – реализовано порядка 100 мероприятий в области научно-технической кооперации. Это знаменует качественно новый этап взаимодействия двух стран в данной сфере.

Беларусь давно сделала ставку на построение инновационной экономики и внедрение высоких технологий во все сферы. Есть хорошие результаты в микроэлектронике, оптике, приборостроении. Как отметил во время церемонии открытия форума в Шанхае первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, наши научно-производственные центры создают конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную на мировых рынках. Что касается Китая, то в стране продолжается рост инвестиций в технологиях. В 2024-м общий объем вложений превысил 506 миллиардов долларов, что на 48 % больше, чем пять лет назад.

Инь Хэцзюнь, министр науки и технологий Китая:

Уровень фундаментальных исследований значительно повысился. Объем финансирования фундаментальной науки достиг почти 250 миллиардов юаней, свыше 35 миллиардов долларов, что более чем на 70 % превышает показатели 2020 года. Количество публикаций в авторитетных международных журналах и заявок на международные патенты занимает первое место в мире на протяжении 5 лет подряд.

Пуцзянский инновационный форум – одно из ведущих международных мероприятий в области инноваций в КНР, проводится с 2008 года. Центральным элементом белорусского участия на этот раз стала национальная экспозиция, представленная двумя ключевыми разделами: «Разработки организаций Беларуси» и «Достижения китайско-белорусского научно-технического сотрудничества». Наша страна принимает участие в форуме в статусе почетного гостя.