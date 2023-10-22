Беларусь готова на большее! Что будет через 10-20 лет? Тезисы Президента

С прицелом на будущее Беларусь выстраивает новые связи, с понимаем, а что с нами будет через 10-20 лет. Этим же вопросом задается и наш политобозреватель Алена Сырова. На неделе она разбиралась в тезисах Президента, которые прозвучали на совещании о совершенствовании системы планирования стратегических объектов. Это напрямую связано с тем, что происходит сегодня в мире.

Шоковая перенастройка в глобальных отношениях – повод думать не только о сиюминутных нуждах, но и просчитывать долгосрочные перспективы. С этим в нашей стране, как показал анализ ситуации, есть проблемы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто мешает делу, почему буксуют даже поручения Президента и чего ждут от ученых – разбиралась Алена Сырова. Как вы видите себя через 5, через 10 лет? Вопрос, который часто задают на собеседованиях, чтобы решить, по пути ли компании с работником и есть ли вообще у человека понимание, куда и зачем он идет или просто плывет по течению. Если даже в личном плане наличие стратегии имеет значение, то что говорить о государственных масштабах? Как без понимания глобальной цели выстраивать экономические, политические отношения, на что расставлять акценты?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, – это будущее нашей страны. Без будущего не может существовать ни один человек, ни одна система, ни одно государство. Значит, стратегическими проектами надо заниматься.

Когда на нас обрушилась наша независимость, мало кто понимал, как с нею быть, но интуитивно проголосовали за ее сохранение. И взяв за основу эту цель и эту ценность, мы стали выстраивать отношения с целым миром и размышлять о том, что нужно делать, чтобы чувствовать себя уверенно. Государству с очень скромными природными недрами и развитой промышленностью жизненно необходимо было обеспечить энергетическую безопасность и конкурентоспособность своих предприятий. Так что еще в далеком 2006 году молодой Президент очень молодой страны взял на себя ответственность и принял решение о строительстве БелАЭС – в стране, сильно пострадавшей от чернобыльской катастрофы, без финансовых ресурсов и компетенций. Но были бы цель и желание. Прошло меньше 15 лет, и то, что казалось невозможным, зазвучало как «мы сделали это». Лукашенко: «Было бы неплохо и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно!» Идея создания АЭС – личная амбициозная задумка руководителя страны, давшая развитие целой отрасли. Аналогичная история и с БНБК. Аминокислоты, добавки, витамины – космос, который стал ближе по той же схеме, что и мирный атом.

Александр Лукашенко:

А где рожденные в недрах дикого труда и работы Академии наук проекты? Где они? Подробности. И ладно бы так случалось только с проектами, которые могут страну на два-три шага вперед продвинуть, но ведь схожая история и с развитием компетенций. «Вам надо возвращать кредит, который вы взяли». Подробности рабочей поездки Президента в Светлогорск. Светлогорский ЦКК. Шутка ли? В стране, где 40 % территории – леса, до недавнего времени не в полной мере использовали сырье. Целлюлозу закупали за рубежом, тратили на это валюту, в итоге решились на создание нового производства. В 2012-м задумали. И к 2020 году мы уже не зависели от «партнеров», которые чуть позже ввели против нас санкции.

Сергей Дайнеко, начальник цеха производства товарной целлюлозы Светлогорского ЦКК:

Большой вклад для города – данный инвестиционный проект. Ну и возможность каждому человеку себя реализовать. Проект колоссальный. В принципе, по денежным массам он прибыльный на данный момент и один из самых, наверное, ведущих на постсоветском пространстве, что касается технологий и новизны оборудования. А если бы загодя не сделали этот шаг? В условиях санкций как бы решали резко вставшие проблемы? Впрочем, и тогда не весь потенциал данного нам использовали.

Александр Лукашенко:

Дальше что? Это ведь полуфабрикат – целлюлоза. Что будем производить дальше? Мы умеем что-то делать, углубляться? Что для этого надо? Читайте здесь. С подачи опять же Президента стали работать над продолжением углубления переработки целлюлозы, чтобы в конечном счете получить продукт, который нужен не только в Беларуси, но и за ее пределами, а значит, сможет принести больший доход. Вот это как раз пример работы по стратегическому направлению. Отрадно, что после визита главы государства сегодня и на самом заводе вошли во вкус и продумывают перспективы.

Юрий Бердович, заместитель генерального директора по экономическим вопросам Светлогорского ЦКК:

В рамках этого направления по поручению главы государства в настоящий момент мы идем по реализации нового инвестиционного проекта, а именно строительства цеха по производству бумаги, в рамках которого будет получен новый вид продукции, это мешочная крафт-бумага, продукт с более высокой добавленной стоимостью, которая производится из сульфатной беленой целлюлозы. Эта бумага позволит обеспечить в последствии производство мешков для строительной отрасли, сельского хозяйства, корма для животных будут упаковываться, в том числе в перспективе может быть востребован такой сегмент, как хорека. Освоили крафтово-мешочную бумагу. Далее у нас есть филиал, который находится в Чашниках в Витебской области. Мы планируем на филиале осваивать мощности по производству мешка. Можно было бы подумать, что все это лестно для главы государства, и далекие от понимания того, что и для чего делает Александр Лукашенко, наверное, так и считают. Остальные же понимают, что подобные определяющие, поворотные проекты еще должны бы быть инспирированы и теми, чья профессия связана с наукой, анализом, прогнозами. У нас таковых немало. Так было во времена Советского Союза.

Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента:

Центром масштабных проектов в СССР был Госплан, который осуществлял контроль за выполнением народно-хозяйственных планов, координировал и финансировал технико-экономические исследования научных и проектных организаций всей страны, внедрял проекты особо крупных предприятий и союзных строек. Масштабные проекты реализовывались на основе системного подхода, согласно которому наряду с планированием развития народного хозяйства как по отраслям, так и по регионам применялось и планирование по межотраслевым проблемам. Но почему-то пробуксовывает у нас, притом что методика и школа остались. Остались и мозги, и люди. Глава государства собрал на неделе совещание по теме, начав с главного – признания, что есть проблема, как бы кому-то ни хотелось ее запрятать. Президент Беларуси: «Боюсь, чтобы вранье в правительстве не стало традицией». На столе Президента в тот день лежал увесистый сборник проектов.