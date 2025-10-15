Белорусский Хогвартс – рассказываем, чем так притягивает туристов усадебный дом Станислава Глазко в Россонах

Дневник путешествий открывает белорусский Хогвартс. «Дом 100 окон». Как только не называют это атмосферное здание, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. Оно напоминает средневековый рыцарский замок и, как осенний туман, окутывает тайной. Бывший усадебный дом Станислава Глазко взорвал ленты трэвел-блогеров. Но лучше увидеть его вживую. Деревенская романтика и солнечный вайб – посетили туристическую эко-деревню у озера Яковское

Сергей Соловьев, главный хранитель фондов Музея боевого содружества:

Род Глазко достаточно известный шляхетский род. На Россонщине появляются во второй половине XVI века. Основателем рода считается некий Григорий Глазко. Они сумели сколотить состояние и стали одними из крупных землевладельцев. Существует легенда, что старый пан Казимир Глазко перед смертью раздавал своим детям землю. Кому что досталось, тот там и поселился, так и назвал свое имение. Сам Казимир жил в Казимирово, один из его сыновей, Дмитрий, жил в Дмитрово, Якуб – в Якубово, ну а старшему сыну Станиславу досталось имение Станиславово.

Старонемецкая неоготика будоражит сердце. Брутальный кирпич притягивает как огонь. По легенде, этот усадебный дом появился в честь прекрасной музы. Последний владелец имения, Станислав Глазко, был героем своего времени. Образованный и интеллигентный, он часто бывал в Европе и однажды влюбился в красивую паненку. Она согласилась выйти замуж, но с условием, что жених построит такой же дворец, как у ее отца! Помог случай. В казино кавалер выиграл кругленькую сумму и заказал блестящий проект у витебского архитектора Эдмунда Фрика. По рассказам старожилов, добротные кирпичи привозили из Германии. Причем, каждый был завернут в бумагу! В 1904-м молодожены поселились в своем роскошном гнездышке.