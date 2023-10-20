Лукашенко: «Что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было моё решение»

Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и (что особенно подчеркнул глава государства) контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И БелАЭС, и БНБК, и «БЕЛДЖИ», безусловно, – знаковые и значимые проекты, которые объединяет не только это, но и идейный вдохновитель, так сказать. И это то, что не льстит Президенту, скорее напротив, вызывает досадное чувство.