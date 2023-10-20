Лукашенко: «Что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было моё решение»
Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и (что особенно подчеркнул глава государства) контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И БелАЭС, и БНБК, и «БЕЛДЖИ», безусловно, – знаковые и значимые проекты, которые объединяет не только это, но и идейный вдохновитель, так сказать. И это то, что не льстит Президенту, скорее напротив, вызывает досадное чувство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было мое решение, договоренность с лидерами государств. Вот и вся ваша наука. Ну, а где рожденные в недрах дикого труда и работы Академии наук проекты? Где они? Скотину завезли в здание, якобы новый скот будем производить. Косинец мне каждый день записки пишет, Александр Григорьевич, спасайте – кормить не умеют, ухаживать не умеют и прочее, прочее, прочее. Немножко преувеличено, но близко к этому (подробности здесь).
Александр Лукашенко проанонсирует по этому поводу обстоятельный разговор с учеными ближайшей зимой. По докладам, по выставкам, вспомните ту же «Беларусь интеллектуальную», у нас все замечательно, но почему-то не спешат предприятия хвататься за прорывные разработки НАН.
Александр Лукашенко:
Болтаете, врете, а делать не хотите. До производства доходят не все новые разработки. Да и по-настоящему крупных, прорывных проектов за это время создано не так много. Как видим, проблемы есть. Прежде всего в планировании стратегических проектов, объектов высоких (5-го и 6-го) технологических укладов.
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