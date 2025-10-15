Потребности рынка труда – какая новая специальность появилась в Молодечненском государственном колледже

В 2025 году в колледжах Центрального региона открыты четыре новые квалификации. Также возобновлены дополнительно свыше 20 направлений учебной деятельности. Кадры готовят с учетом спроса на рынке труда. Акцент в образовании на использование современных методов, цифровизацию и обновление материально-технической базы. Всего в колледжах Минской области обучается 6,5 тысяч учащихся, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Упор на социальные инициативы – о проектах поговорили с учащимися Молодечненского торгово-экономического колледжа

В ногу со временем идут в Молодечненском государственном колледже. Здесь постоянно анализируют потребности рынка труда и ежегодно прорабатывают возможности открытия новых специальностей. Одна из них – строительство зданий и сооружений – появилась в 2025 году. Готовить ребят начали для учреждений образования, в том числе колледжей. По итогам обучения учащиеся получат квалификацию техник-строитель и специальность мастер производственного обучения. Так что кроме рабочей профессии они смогут параллельно преподавать и передать свой опыт подрастающему поколению.

Павел Калиненко, преподаватель специальных дисциплин Молодечненского государственного колледжа:

Архитектура, технология строительного производства, организация строительного производства, гражданские и промышленные здания – это то, что я у них на основе веду. Общеобразовательные предметы – фактически 10-й и 11-й класс. Со второго курса начинаются предметы профильного плана. Как раз таки я веду гражданские и промышленные здания, конструктивные элементы зданий и техническую механику, которая является частью немного другого модуля, нестроительного, но тоже в рамках изучения.

Не раз учащиеся Молодеченского государственного колледжа показывали достойный результат на конкурсе профессионального мастерства WorldSkills и даже поднимались на пьедестал в своей компетенции. Это возможность для каждого громко заявить о себе и, возможно, обратить внимание работодателей.

Павел Хилькевич, директор Молодечненского государственного колледжа:

В первую очередь мы готовим специалистов для предприятий и организаций Минской области. У колледжа более 100 партнеров-предприятий, которые являются заказчиками кадров. Мы своих выпускников направляем именно в эти организации. Стоит отметить немаловажную взаимную работу с базовыми организациями. Что касается строительной отрасли – создаются ученические места, чтобы не только на территории нашего колледжа, а еще в реальных условиях наши ребята могли повышать свою квалификацию и обучаться чему-то новому.