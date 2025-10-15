Дубы, приносящие силу – узнали, чем уникальна история этих деревьев в Янковичах

Зеленая линия и центр подзарядки! Продолжаем погружаться в природные красоты Россонщины. В деревне Янковичи есть величественные дубы со своей историей, рассказали в программе «Путевка BY». Эти деревья посадил вице-адмирал русского флота Илларион Афанасьевич Повалишин в честь троих сыновей. Белорусский Хогвартс – рассказываем, чем так притягивает туристов усадебный дом Станислава Глазко в Россонах

Герой Русско-шведской войны принес доблестную славу отечеству, за что Екатерина ΙΙ пожаловала ему имение в 600 душ и подарила шпагу с бриллиантами. В конце XVIII века он воздвиг здесь усадьбу, церковь, больницу и школу. Но ничего не пощадило время. Говорят, что когда один из сыновей Повалишина заболел и умер, в скором времени погиб и его дуб.