Дубы, приносящие силу – узнали, чем уникальна история этих деревьев в Янковичах

Зеленая линия и центр подзарядки! Продолжаем погружаться в природные красоты Россонщины. В деревне Янковичи есть величественные дубы со своей историей, рассказали в программе «Путевка BY». Эти деревья посадил вице-адмирал русского флота Илларион Афанасьевич Повалишин в честь троих сыновей.
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Герой Русско-шведской войны принес доблестную славу отечеству, за что Екатерина ΙΙ пожаловала ему имение в 600 душ и подарила шпагу с бриллиантами. В конце XVIII века он воздвиг здесь усадьбу, церковь, больницу и школу. Но ничего не пощадило время. Говорят, что когда один из сыновей Повалишина заболел и умер, в скором времени погиб и его дуб.
– Местные жители связывают ли с ними какие-то поверья?
– Есть два поверья. Первое, что желуди приносят большую силу человеку, который заболел. Поэтому иногда эти желуди собирают и подкладывают в постель больному человеку, и сила передается уже для выздоровления. И также говорили люди, что в Великую Отечественную войну люди собирали желуди и брали с собой на войну, чтобы таким образом эти дубы тоже приносили им силы.
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