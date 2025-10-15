Форумы, выставки, интерактивы – Неделя родительской любви проходит в Минской области

Форумы, диалоговые площадки, выставки и интерактивы, посвященные семейным традициям. В Минской области в рамках Недели родительской любви организованы тематические мероприятия и проекты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К теплому марафону подключились различные организации и учреждения. Во 2-й школе Копыля прошел классный час «Под покровом материнской любви», где с ребятами говорили о заботе, вере и семейных ценностях. Кроме того, школьники вместе с родителями приняли участие в республиканском онлайн-челлендже «Все начинается с семьи». А еще была организована выставка детских творческих работ.

У меня получилось сделать большой букет. Я люблю свою маму, я ее поздравляю всегда с Днем матери.

Екатерина Давидович, учитель начальных классов средней школы № 2 Копыля имени Тишки Гартного:

В нашем учреждении образования запланировано огромное количество мероприятий. Это и челленджи «Подарим 10-ку маме», классные часы, это выставка букетов, подарки для мам, различные мероприятия, где будут совместно проводиться встречи с мамочками.

Ирина Юхо, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Традиционно у нас проходят различные мероприятия, начиная от учреждений образования и заканчивая сельской местностью. Всегда у нас приветствуются и отмечаются династии, которые работают, и многие поколения работают в одной организации. И профсоюзы всегда обращают внимание и стараются поздравить.