Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Йозеф Скала, лидер коммунистической партии Чехии и Моравии:

Чешская общественность не такой уж интерес проявляет к польским выборам, но та часть нашего общества, которая более политически активна, по-моему, альтернативная часть, согласилась бы с тем, что ваши гости в студии сказали. Польша ведь очень мало независима в своей внешней политике. Она подключается под задачи своего сюзерена, как это было здесь прекрасно названо. И я думаю, что разница между Дональдом Туском и его правительством и предыдущим правительством будет скорее в деталях, чем в каких-то стратегических изменениях.

Я хотел сказать, что наше поколение, которое помнит больше, конечно, трудно может забыть об очень трагических последствиях польского национализма в 1930-е годы, когда он связался с мюнхенским диктатом, украл у нас просто часть нашей территории и так далее. И мне кажется, что эта болезнь духовная или психическая возвращается в политике польских националистов. Просто они вновь и вновь думают, что могут стать каким-то важным игроком от имени державы зарубежной. В 1930-е годы мы все помним, кто был этой державой, сегодня тоже знаем, кто является той державой, так что это для нас не слишком хороший сосед с той точки зрения.

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