Деревенская романтика и солнечный вайб – посетили туристическую эко-деревню у озера Яковское

Парус вдохновения! Еще одно место, где замедляется ход времени, и жизнь обретает новый смысл – туристическая эко-деревня на берегу озера Яковское. Сосновый бор, уютные деревянные домики, симфония кувшинок. Медитативное местечко сделает из вас нового человека, рассказали в программе «Путевка BY». Здесь все пропитано деревенской романтикой и можно мысленно вернуться на каникулы к бабушке, прокатиться с ветерком на тракторе, покормить курочек, погладить кроликов, а при желании прополоть огород.

15 лет назад здесь был санаторий-профилакторий для мелиораторов. Два года назад в живописную территорию вдохнули новую жизнь и солнечный вайб. Сделали комфортабельные апартаменты, спортивные и игровые площадки. Устроиться на гамаке с чашечкой кофе – лучший рецепт выходных! Каждый из гостей здесь чувствует себя, как на любимой на даче. Летом можно покупаться и получить бронзовый загар. В любой сезон здесь отменный клев, а еще можно отправиться на экскурсии в Россоны и Полоцк, насладиться живой музыкой и поучаствовать в творческих мастер-классах.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Самое инстаграмное место в туристической деревне – вот такая лестница в небо. Здесь можно запечатлеть самые красивые закаты. Аттракцион со знаком «вау»! Эта карусель – радость для всех. Она взорвала интернет и стала визиткой эко-деревни. Наши предки знали толк в развлечениях!

Оксана Королева, управляющий туристической эко-деревней:

Это карусель, которую делали в деревнях тоже, в древности. Мы порылись в интернете, нашли ее. Ну, довольно безопасно. Закручивается трос, потом он раскручивается.