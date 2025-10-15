Турчин: Россия крайне заинтересована в поставках белорусской лесозаготовительной техники

Также премьер-министр доложил об итогах состоявшихся переговоров с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Говорили о перспективах сотрудничества, а также новых товарах, в которых нуждается российский рынок и которые может поставлять Беларусь. В частности, речь о лесозаготовительной технике.

Вопросы внутренней повестки и работы промышленного сектора, а также взаимодействие с ключевыми партнерами Беларуси. По этим и не только вопросам Президент заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Россия крайне заинтересована в их поставках. Нам иногда надо не только смотреть на традиционные какие-то продукты, которые мы поставляем на рынок Российской Федерации, но и, конечно, говорить о новых товарах, о новых продуктах, которых нуждается рынок России, которые мы можем производить. Как пример, это лесозаготовительная машина, которая выпускает наша компания «АМКОДОР». Мы вместе с министром определились в сжатые сроки – процесс идет, нам его надо быстро финализировать. И со следующего года начинать поставки этих машин на рынок России. В конце года пройдет совместная коллегия двух министерств промышленности в широком составе, в котором, я уверен, коллеги еще раз подробно все обсудят и найдут пути решения тех или иных проблемных вопросов.

В ходе общения с журналистами Александр Турчин также озвучил задачи, которые стоят перед новыми руководителями белорусской легкой промышленности. Отметим, соответствующие кадровые решения Президент принял в начале недели. Так, руководители уже были представлены трудовым коллективам. От них ждут анализа текущей ситуации на предприятиях, а также предложений или выработки мер для улучшения положения дел.