Место силы Россонщины – посетили родник, за водой из которого приезжают даже из России

Северная красота. Природа Россонщины – настоящий эликсир для души и здоровья. Это самый лесистый район страны! Более 190 озер мерцают, как звездная россыпь. Место силы мы отыскали недалеко от агрогородка Клястицы. Родник «Серебрянка» – излюбленное место всех жителей и гостей, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. За кристально чистой водой приезжают даже из соседнего Себежского района Российской Федерации.

Дарья Тимофеева, директор Туринфоцентра «Россоны»:

Есть две основных версии, по первой «Серебрянку» называли в честь хутора, который располагался недалеко. Вторая версия приходит к нам из давних времен, потому что люди приходили сюда еще в древности, и девушки приходили гадать, и просто приходили люди за чистой водой. На солнце можно было увидеть в родничке частички серебра. Но есть еще и третья версия, что когда-то в 80 годах проводился химический анализ данной воды, данной кринички, и ионы серебра там действительно были обнаружены.

– Как местные жители, прочувствовали на себе молодильный эффект?

– Омываем три раза лицо и чувствуем какое-то такое облегчение, потому что вода очень свежая, она не замерзает в 30-градусный мороз.