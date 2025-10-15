Место силы Россонщины – посетили родник, за водой из которого приезжают даже из России

Северная красота. Природа Россонщины – настоящий эликсир для души и здоровья. Это самый лесистый район страны! Более 190 озер мерцают, как звездная россыпь. Место силы мы отыскали недалеко от агрогородка Клястицы. Родник «Серебрянка» – излюбленное место всех жителей и гостей, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ. За кристально чистой водой приезжают даже из соседнего Себежского района Российской Федерации.
Дубы, приносящие силу – узнали, чем уникальна история этих деревьев в Янковичах
Дарья Тимофеева, директор Туринфоцентра «Россоны»:
Есть две основных версии, по первой «Серебрянку» называли в честь хутора, который располагался недалеко. Вторая версия приходит к нам из давних времен, потому что люди приходили сюда еще в древности, и девушки приходили гадать, и просто приходили люди за чистой водой. На солнце можно было увидеть в родничке частички серебра. Но есть еще и третья версия, что когда-то в 80 годах проводился химический анализ данной воды, данной кринички, и ионы серебра там действительно были обнаружены.
– Как местные жители, прочувствовали на себе молодильный эффект?
– Омываем три раза лицо и чувствуем какое-то такое облегчение, потому что вода очень свежая, она не замерзает в 30-градусный мороз.
Оазис счастья. Посреди высоких деревьев царит благодатная атмосфера. По легенде, сюда приезжал знаменитый пан Глазко и отправлял лошадей с обозом, чтобы обеспечить усадьбу чистейшей водой. Криница освященная, оттого люди приезжают, как за святой целебной водой. На Крещение выстраиваются огромные очереди, чтобы набрать студеной водицы, окунуться в купели и очиститься телом и душой. Деревянные избушки выглядят сказочно. Территорию облагородили на славу.
– Достаем нашу святую водичку, уже хочется ее попробовать. Так бодрит, три глоточка – супер.
– Кому-то достаточно маленького объема, кто-то про запас набирает.
Подробнее смотрите в видео.