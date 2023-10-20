«Видите, как жизнь повернулась». Лукашенко об очередях на покупку Geely

Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и, что особенно подчеркнул глава государства, контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – ученым: за счет бюджета столько нахомутали – дальше некуда
Поиском перспектив должно заниматься так называемое мозговое ядро. Определить суть этой структуры глава государства поручил еще весной. Правительство подготовило вариант, который сопряжен с созданием новой системы. Но, как подчеркнул Александр Лукашенко, никто не будет создавать отдельное министерство.
Президент: о новом министерстве не может быть и речи
По инициативе Президента в Беларуси в свое время начали создание отечественного легкового автомобиля.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
Мы сегодня замахнулись не на 30-40 тысяч автомобилей в год, а на 120 тысяч. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась, что автомобили востребованы. И Geely занимает первое место по продажам в Беларуси уже. В России молятся, просят: продайте. Очереди появились, когда такое было? Это говорит о том, что надо этим заниматься и надо видеть перспективы.
С докладом выступил заместитель главы администрации Президента. Максим Ермолович подчеркнул, что в ходе выполнения поручения главы государства был проанализирован зарубежный и отечественный опыт, в том числе во времена Советского Союза.
Подробности – в следующих выпусках.