«Надо сначала разобраться, кто владеет страной». На какое время внешнеполитическая активность Польши после выборов уменьшится?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Ожидаете ли вы, что теперь Польша погрузится в себя и ограничит свои международные амбиции?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Думаю, что на ближайший месяц активность Польши на внешнеполитических треках, как теперь говорят, несколько уменьшится. Надо сначала разобраться, кто владеет страной, а потом двигаться на Восток против России и Беларуси или на Запад против Германии. Но сначала все-таки чуть-чуть надо разобраться в себе. Учитывая недавние отставки ряда руководителей Вооруженных Сил Польской Республики, эта задача актуальная. А потом все вернется к прежнему антибелорусскому, антироссийскому курсу.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я соглашусь полностью с Николаем Маратовичем в части касающейся активности Польши на ближайшую перспективу. Она будет до Нового года (приблизительно) занята своими внутренними вопросами, периодически обращаясь к внешнему вектору, так скажем. Но что касается того, что активностью уменьшится, наверное, нет. И по всей вероятности нет. Потому что как только разберутся внутри, тут же вспомнят про обиды, тут же вспомнят про свои геостратегические задачи, и тут же, если они забудут, им напомнит их сюзерен, что они должны сделать в ближайшей перспективе.
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