Александр Лукашенко: «И санкции не мешают, когда кнут есть сзади, к сожалению»

Так происходит отчасти и потому, что у нас пока нет отстроенной системы, которая бы регламентировала цепочку идея – реализация – эффект. Президент обозначает два пути реализации стратегических проектов. Первый – углубленное развитие того, что имеем. На примере Светлогорского ЦКК это видно лучше всего. Предприятие, где целлюлозу перерабатывали в бумагу, при большем внимании стало производить еще и картон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот он – картон. Это упаковка. Но, а что, сами не можем сделать? Можем! А что для этого надо? Надо вот тут за стенкой построить цех, если он будет построен, мы будем производить конечный продукт. Насколько я понимаю, Иван Иванович [Крупко Иван Иванович – прим. ред.], этот цех мы заканчиваем строить?

– Да!

– И как бы не было трудно, мы его оснащаем технологическим оборудованием. И санкции не мешают, когда кнут есть сзади, к сожалению. Вот вам показатель одного из небольших стратегических проектов, который реализуется примерно за полтора-два года после моего посещение (два года примерно прошло). Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем.

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