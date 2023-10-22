«Интерес собственного народа будет вторичен». Есть ли шансы на смену политического курса Польши?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Изменится ли внешняя политика, взаимоотношения с той же Республикой Беларусь, на ваш взгляд? Потому как часть общества белорусского убеждена, что «Гражданская платформа» Туска это скорее новая возможность для более мягких взаимоотношений между странами.

Йозеф Скала, лидер коммунистической партии Чехии и Моравии:

Я тоже хотел бы надеяться, и Дональд Туск более близкий человек Брюсселя, чем Вашингтона в той степени, как Качиньский и прочие. Так что теперь, когда конфликт на Востоке, в Украине идет в том направлении, в котором Запад этого не ожидал, Евросоюз тоже должен будет маневрировать. И тут встанет вопрос большой эмиграции украинцев на запад, то есть в Польшу и так далее. И среди прочих последствий того, что происходит в Украине, может быть, Польша сама почувствует более свой, скажем, инстинкт выживания и не будет проводить настолько глупую политику, которая не помогает ни Европе, ни Польше, ни нам. Надежда Сасс:

Вот «Право и справедливость» действительно изменила свое общение с электоратом буквально в последний месяц перед выборами. Вспомнили, что украинцы достаточно агрессивно себя ведут в Польше, вспомнили, что нужно думать и о личных интересах. Опять же, ситуации с эмбарго зерна украинского. Как вы считаете, как дальше будет развиваться их политика?