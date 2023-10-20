Максим Ермолович рассказал, чем будет заниматься новый Совет по инвестпроектам при Президенте

Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и (что особенно подчеркнул глава государства) контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выходит, что стратегическими глобальными планами и видениями централизовано у нас заниматься некому. И не потому что дефицит кадров, напротив – их рассредоточенность. Глава государства озвучивает свое понимание того, как ситуацию можно скорректировать. Ключевое слово «свое».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужен вот такой центр, который при Президенте, то имени Президента, рядом с Президентом будет видеть, что происходит и заставлять всех вас реализовывать эти проекты. Правительство представило мне вариант с двумя основными структурами: центром, который нарабатывает идеи и просчитывает их экономический эффект, и Советом, где принимаются решения о жизнеспособности и актуальности таких идей. Для чего предлагается создать новую структуру? Президент: о новом министерстве не может быть и речи. Подробнее. И это то, что почему-то забывают. Президент дает поручение продумать, рассмотреть для того, чтобы продумали и рассмотрели. А не сразу бросились делать. Когда ситуация требует отсутствия рассуждений и простого исполнения, Александр Лукашенко, говорит это прямо – может себе позволить. Потому от первого докладчика хочет услышать ответ на главный вопрос?

Александр Лукашенко:

Вы однозначно пришли к выводу, решению, что этот центр должен быть или есть сомневающиеся? Или, может, не надо? Это главный вопрос: быть или не быть? Максим Ермолович – замглавы Администрации Президента, а некогда министр финансов – анализировать и сопоставлять вложения и эффективность от них умеет как никто. Отмечает, что да: те проекты, которые инициировал Президент, живут и развиваются, хотя и не без препятствий.

Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента:

При этом даже в таких вводных, реализация шла в условиях недостаточного межведомственного взаимодействия. Исполнители сталкивались с необходимостью повторного обсуждения, согласования обоснования инвестиций. В настоящее время проблемы возникают как на стадии выработки проектных решений: что строить и где – так и в процессе непосредственного строительства. Президент корректирует: речь не только о финансовой выгоде, но и о чем-то большем. Имиджевом.

Александр Лукашенко:

Когда я сказал: моя мечта – иметь свой легковой автомобиль в Беларуси. И мы начали эту проработку, правда, сейчас Пархомчика душу на всю катушку вместе со Снопковым, чтобы они дальше развивались (подробнее).