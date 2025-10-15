Упор на социальные инициативы – о проектах поговорили с учащимися Молодечненского торгово-экономического колледжа

В 2025 году в колледжах Центрального региона открыты четыре новые квалификации. Также возобновлены дополнительно свыше 20 направлений учебной деятельности. Кадры готовят с учетом спроса на рынке труда. Акцент в образовании на использование современных методов, цифровизацию и обновление материально-технической базы. Всего в колледжах Минской области обучается 6,5 тысяч учащихся, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Маркетинг – то, что окружает нас буквально 24 на 7. В повседневной жизни многие этого не замечают. По статистике около 60 % покупок происходит под действием маркетинга. Скидки, акции, сниженные цены. Такое заманчивое предложение взять про запас шампунь или пару новых курток работает. Грамотно выстроенная стратегия продвижения товара решает, какой выбор сделает покупатель. Современные тенденции, тренды и как обойти конкурентов недавно начали изучать в Молодечненском торгово-экономическом колледже. В 2024 году в учреждении образования открыли новую специальность – маркетинговая деятельность. Набирали учащихся на базе 9-х классов. В этом учебном году изучать одну из топовых профессий начали и одиннадцатиклассники.

Анна Сотникова, преподаватель Молодечненского торгово-экономического колледжа: Наши учащиеся уже изучают спецпредметы – маркетинг, рекламная деятельность, бухгалтерский учет, экономика организации. Помимо того, что наши учащиеся получают теоретические знания, они уже изначально имеют возможность участвовать в различных интересных проектах. Мы запускаем еще один проект среди наших маркетологов – это геймификация как способ привлечения целевой аудитории. Где мы научим уже в режиме онлайн привлекать целевую аудиторию.

Тимьян Сушко, учащийся Молодечненского торгово-экономического колледжа:

Это инструмент маркетинга, который сильный и незаметный. То есть на запах мы обычно не заостряем внимание, но именно он поможет покупателю сделать окончательный выбор. Опробовали мы технику аромамаркетинга на абитуриентах. Какие выводы можем сделать? Это очень интересно. Люди включаются в то, что потенциально будут делать по жизни. Мы уже разработали аромасаше с символикой колледжа. То есть на него капают люди эфирные масла и создают свой собственный аромат. Больше всего используются фруктовые ароматы. Людям больше нравятся клубника, кокос. Меньше всего нравится кофейный аромат, потому что он достаточно резкий.

Юлия Минич, корреспондент:

Как вы ведите в дальнейшем проект? То есть это будет смешивание различных запахов и предположительно продумывать, где их можно использовать? Может быть, подходить к людям на улице с опросом, как они слышат этот аромат? Где они его видят? Что они вообще о нем думают? Может быть, кому-то будет неприятно, а второй человек скажет, что это один их самых вкусных, возможно, запахов.

Тимьян Сушко:

Да, я вижу развитие этого проекта как раз таки в исследовательской деятельности. Как вы сказали, создавать воркшопы на улице, чтобы люди сами подходили и создавали аромат. Там уже будем смотреть, что использовали чаще, и исходя из этого в среднем самый приятный аромат выводить. Там его уже применять по назначению.