Лукашенко – учёным: за счёт бюджета столько нахомутали – дальше некуда

Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и, что особенно подчеркнул глава государства, контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке приглашенных во Дворец Независимости – два десятка человек, в том числе представители надзорных органов, правительства, местной вертикали власти, ученого и банковского сообщества. Главную задачу для присутствующих Президент обозначил уже с самого начала – улучшить систему планирования стратегических проектов.

По этому направлению в стране есть очевидные торможения, поэтому Александр Лукашенко начал с объяснений. В рамках стратегического планирования можно углублять технологии, которые уже сформированы в Беларуси, а можно создавать новые производства. Последний вариант несет значительную прибыль и служит ступенью для технологического развития. Как пример, БелАЭС и БНБК. Они стали по-настоящему прорывными для государства проектами. Однако их реализация, и даже идея – это заслуга не научного сообщества, а инициатива Президента. Хотя именно ученые должны заниматься анализом и делать прогнозы научно-технического прогресса на годы вперед, иными словами, заблаговременно выявлять, в какую сферу выгодно вкладываться уже сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

За 30 лет нами сформирована целая сеть исследовательских институтов. Думаю, к новому году, Роман Александрович [Головченко Роман Александрович, премьер-министр Беларуси – прим.ред.], вы приведете все в соответствие, чтобы этих исследовательских институтов на дух не было, которые только числятся, а не выдают результаты. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Как раз вчера такие решения на совещании в правительства обсуждены и приняты.