Лукашенко – учёным: за счёт бюджета столько нахомутали – дальше некуда
Новости Беларуси. Стратегические проекты – это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе большого совещания по вопросам совершенствования и, что особенно подчеркнул глава государства, контроля за системой планирования стратегических проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке приглашенных во Дворец Независимости – два десятка человек, в том числе представители надзорных органов, правительства, местной вертикали власти, ученого и банковского сообщества. Главную задачу для присутствующих Президент обозначил уже с самого начала – улучшить систему планирования стратегических проектов.
По этому направлению в стране есть очевидные торможения, поэтому Александр Лукашенко начал с объяснений. В рамках стратегического планирования можно углублять технологии, которые уже сформированы в Беларуси, а можно создавать новые производства. Последний вариант несет значительную прибыль и служит ступенью для технологического развития. Как пример, БелАЭС и БНБК. Они стали по-настоящему прорывными для государства проектами. Однако их реализация, и даже идея – это заслуга не научного сообщества, а инициатива Президента. Хотя именно ученые должны заниматься анализом и делать прогнозы научно-технического прогресса на годы вперед, иными словами, заблаговременно выявлять, в какую сферу выгодно вкладываться уже сегодня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:
За 30 лет нами сформирована целая сеть исследовательских институтов. Думаю, к новому году, Роман Александрович [Головченко Роман Александрович, премьер-министр Беларуси – прим.ред.], вы приведете все в соответствие, чтобы этих исследовательских институтов на дух не было, которые только числятся, а не выдают результаты.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Как раз вчера такие решения на совещании в правительства обсуждены и приняты.
Александр Лукашенко:
И не только институты, возьмите Минобразования, здравоохранение. Я уже министрам говорил: надо посмотреть. За счет бюджета и в спорте, и в культуре столько нахомутали – дальше некуда. И говорим: у нас кадров не хватает. Конечно, не будет хватать, они в этих прокладках. Работает Комитет по науке и технологиям. Трудится Академия наук. Зимой ее надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай бог, чтобы было так, как нам руководитель Академии наук докладывает. Они сегодня делают все: от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это.
Исследуют, анализируют, составляют прогнозы научно-технического прогресса на десятилетия вперед, даже когда нас не будет. Публикуют статьи в специализированных журналах. Все это надо. Но надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится. До производства доходят не все новые разработки. Да и по-настоящему крупных, прорывных проектов за это время создано не так много. Что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было мое решение, договоренность с лидерами государств – вот и все. И вся ваша наука.