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Новости по тегу #Максим Ермолович

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное
02 октября 2026 17:05

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное

Беларусь готовится к саммиту ЕАЭС и Евразийскому экономическому форуму
24 июня 2025 13:43

Беларусь готовится к саммиту ЕАЭС и Евразийскому экономическому форуму

Подготовку Евразийского экономического форума обсудили в Минске
14 февраля 2025 13:47

Подготовку Евразийского экономического форума обсудили в Минске

Технологии должны быть везде! Какие современные тенденции продвигает ЕАЭС?
31 января 2025 19:15

Технологии должны быть везде! Какие современные тенденции продвигает ЕАЭС?

Как хозяйственная жилка Президента помогла поднять страну с колен в 90-е?
14 января 2025 16:12

Как хозяйственная жилка Президента помогла поднять страну с колен в 90-е?

Ермолович: прагматичный подход в экономике, принятый в конце 90-х, даёт сегодня свои плоды
11 января 2025 12:44

Ермолович: прагматичный подход в экономике, принятый в конце 90-х, даёт сегодня свои плоды

Евразийский экономический форум – 2024 открывается в Ереване
30 сентября 2024 07:33

Евразийский экономический форум – 2024 открывается в Ереване

Промышленная кооперация является приоритетным направлением для расширения сотрудничества в ЕАЭС – Головченко
04 июня 2024 10:54

Промышленная кооперация является приоритетным направлением для расширения сотрудничества в ЕАЭС – Головченко

В Минске проходит конференция «На пути к устойчивому будущему: ESG вызов»
22 ноября 2023 11:14

В Минске проходит конференция «На пути к устойчивому будущему: ESG вызов»

Беларусь готова на большее! Что будет через 10-20 лет? Тезисы Президента
22 октября 2023 19:39

Беларусь готова на большее! Что будет через 10-20 лет? Тезисы Президента

Максим Ермолович рассказал, чем будет заниматься новый Совет по инвестпроектам при Президенте
20 октября 2023 18:57

Максим Ермолович рассказал, чем будет заниматься новый Совет по инвестпроектам при Президенте

«Видите, как жизнь повернулась». Лукашенко об очередях на покупку Geely
20 октября 2023 13:43

«Видите, как жизнь повернулась». Лукашенко об очередях на покупку Geely