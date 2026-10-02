Новости по тегу #Максим Ермолович

На заседании межправительственного совета обсудили 15 важнейших вопросов: от укрепления внутренних экономических связей и кооперации в сфере АПК до масштабного развития логистических коридоров.
В программе форума – пленарные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и презентации.
На повестке – разработка программы, названия, определение целей и главной площадки. Ею может стать Минский международный выставочный центр.
Промышленная кооперация и цифровая трансформация – приоритетные направления интеграции ЕАЭС. Их обозначил премьер-министр Беларуси в ходе Евразийского межправсовета.
«Президент четко понимал, что необходимо сделать стране, чтобы быть готовыми к любым внешним воздействиям».
Любые внешние шоки, любые потрясения, связанные с изменением геополитической архитектуры, переносятся легче, если они подкреплены политической волей лидеров.
Динамичное развитие экономики, устойчивый рост благосостояния граждан – на это направлено сопряжение усилий в рамках ЕАЭС.
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