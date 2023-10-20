Президент Беларуси: «Боюсь, чтобы враньё в правительстве не стало традицией»

Это важно, хотя бы потому что отсутствие ожидаемого результата часто связано с элементарным непониманием дефиниций. Значений. Разными трактовками. Одни имеют в виду одно, другие (те, кто реализовывают) – другое, на выходе вообще получаем третье. Если получаем. Хотя лучше так, чем обманываться. Александр Лукашенко вполне серьезно ставит на вид тревожную тенденцию, наметившуюся у отдельных членов правительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня больше всего волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом – порой – не всегда заниматься. Оно начинает врать! И дезинформировать Президента, чтобы показать себя в лучшем свете. Я не хочу публично проводить пример, но вранье у нас не изжито, и удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота, приписывают там где-то Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране. Чего тут удивляться?! Если это идет от министров наших. От наших губернаторов. Это недопустимо. Но это крайний случай, я не говорю что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией – вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы не существовали.

Читайте также:

Лукашенко: «Было бы неплохо и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно!»

Лукашенко: учитывая наш авторитаризм, впредь будет жесткий контроль за реализацией и соблюдением поручений!

Лукашенко – ученым: за счет бюджета столько нахомутали – дальше некуда