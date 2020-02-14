«Вам надо возвращать кредит, который вы взяли». Подробности рабочей поездки Президента в Светлогорск

Новости Беларуси. 14 февраля в Светлогорске дан старт уникальному производству – выпуску беленой целлюлозы на местном комбинате. А это совершенно новые возможности и для города, и для предприятия, и для целой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производство это для Беларуси долгожданное и очень важное. Во-первых, новый продукт позволит заменить массу импортных позиций – то самое импортозамещение, о котором не раз говорил Президент. Во-вторых, с отечественной целлюлозой можно выходить на мировые рынки – сегодня на этот продукт устойчиво высокий спрос.

Уже после целлюлозно-картонного комбината Александр Лукашенко отправился еще на два предприятия, которых изначально не было в маршруте. Но нюанс в том, что накануне, здесь уже побывали и глава Администрации, и руководитель КГК. И именно такой формат эдакого пролога рабочих поездок Президента по регионам, когда еще накануне приведут, как говорится, в тонус и предприятия, и организации, будут практиковать теперь постоянно.

Но вернемся к поездке в Светлогорск: а здесь масса интересного – в том числе и предельно откровенное общение Президента с жителями города: это и то, что осталось за кадром сочинских переговоров, и популярные нынче во всем мире вопросы экологии; и, собственно, будущее отечественной бумажной промышленности. Обо всем по порядку – Екатерина Жилянина. Светлогорский район – это чуть более 80 тысяч населения, причем 70 тысяч человек живет в самом районном центре. Территория с приличным промышленным потенциалом – в регионе с десяток довольно крупных предприятий.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Целлюлозно-картонный комбинат основан был в конце 60-х годов прошлого века, но теперь должен выйти на новый уровень. Ставку на него делают не только как на валообразующее предприятие региона, но и как на значимый промышленный объект республиканского масштаба. В его структуру сегодня входят целлюлозный завод, картонно-бумажная фабрика и фабрика, производящая тару из картона и бумаги.

Но главное – это единственное предприятие в стране, выпускающее целлюлозу. Вот почему именно этому производству сегодня такое внимание – из целлюлозы делают различные сорта бумаги, обои, санитарно-гигиенические изделия, используют ее даже в фармацевтике. Когда-то наша бумажная отрасль очень страдала от отсутствия собственного сырья. Было принято решение в 2010-м строить новые производственные линии по выпуску беленой целлюлозы. Заключили контракт с китайской корпорацией. В 2015-м планировали запустить производство мощностью в 400 тысяч тонн, но партнер так и не выполнил своих обязательств. Контракт с недобросовестным генподрядчиком в итоге, конечно, расторгли. Достроили собственными силами. Торжественный запуск – с участием Президента.

Теперь государству предстоит запустить многообещающий проект. Светлогорскому ЦКК вполне по силам стать локомотивом целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси. А тройка предприятий Шклов – Добруш – Светлогорск при выходе на проектные мощности может принести стране хорошие дивиденды.

В феврале месяце Президент уже побывал в Шклове и Добруше. Там тоже расположены значимые для страны инвестпроекты. Все они обсуждались на декабрьском совещании во Дворце Независимости, они фактически готовы к полноценной загрузке и эффективной работе. Так что от них ждут большой отдачи. «Они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить». О чём Президент Беларуси говорил во время рабочей поездки в Добруш

Самое современное оборудование позволяет выпускать качественное сырьё. А собственная мини-ТЭЦ – обеспечивать себя теплом и электричеством. Специалисты подсчитали: одно из самых эффективных направлений деревообработки – это как раз производство целлюлозы. Добавленная стоимость здесь гораздо выше, чем в других сферах. Экспорт одной тонны целлюлозы приносит в 5 раз больше валюты, чем поставки за рубеж древесины, из которой она сделана.

Но и этого недостаточно. Ведь целлюлоза по сути всего лишь сырье. Из него можно самим производить товар и продавать уже с высокой добавленной стоимостью. Президенту предлагают сразу несколько интересных проектов. К примеру, закупить оборудование для производства рулонной бумаги. При нынешнем положении дел, мы будем потреблять 100-150 тонн целлюлозы из 400. Остальное – на экспорт. А с новыми машинами за рубеж пойдёт всего 50, т.е. 350 сами превратим в качественную современную продукцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До конца года максимум. Чем раньше – тем лучше. Проработать этот вопрос! Любые деньги мы найдем, эту машину ее уже можно заказывать. Какой смысл сырьем торговать? Ну радуемся, что мы не баланс продаем, не кругляк этот возим. Как я помню, стал Президентом мне лапшу на уши приходили и вешали те, кто вывозил. «Это нам не надо, это надо ввозить». И потом – коррупция на коррупции, взятки получали за это. Пресек это. Открыли производство, перерабатываем здесь весь хлам. Переработали – обрадовались. Целлюлозу получили, тот же самый фабрикат, сырье начинаем возить и кому-то отдавать, а они готовую продукцию. Работай над этим. Полная, самая глубокая переработка. Это же и есть решение главного вопроса, на котором я настаиваю – импортозамещение.

Ещё один проект – мебельное производство в свободной экономической зоне. Но здесь Президент призывает не спешить. Да, это рабочие места, но ведь резиденты вывозят товары из нашего сырья за рубеж, при этом, по сути, не пополняя казну, поскольку освобождены от налогов. Инвесторов в стране ждут, но их работа должна приносить пользу государству. Александр Лукашенко:

Нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Если ты хочешь сюда прийти работать, пожалуйста, приходи и работай, как работают все предприятия – плати налоги, на прибыль налог. Он же оборудование ввозит без НДС и пошлин и с прибыли не платит. Любые рабочие места должны приносить прибыль. Это стратегический вопрос. Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции. А от этих инвестиций страна практически ничего не имеет. Не надо сравнивать с IT-парком. Это суперновейшее, на это бросаются все. И чтобы их здесь удержать, конечно, этот парк мы поддерживаем, помогаем ему и прочее. Пускай работают, как работают.

Уже сегодня продукция комбината экспортируется в страны Балтии, СНГ, Евросоюза. Не так давно заключили контракт с Китаем на поставку беленой целлюлозы на сумму почти в 11 миллионов долларов. Потенциал при выходе на полную мощность впечатляет: продукция на 1 млн долларов в сутки. Но ассортимент продукции надо расширять. Вискозная целлюлоза ляжет в основу тканей. Экологическая тара и упаковка позволит заменить пластик. А вовлечь в производственный процесс можно ещё осину с ольхой. Использовать такую древесину тоже в планах развития предприятия.

Александр Лукашенко:

Я все-таки додавлю, чтобы убирали пластик, где только можно, на бумагу. Оно же 100, 200 лет! Мы должны поставить машину и из целлюлозы делать это. Это именем революции надо сделать. Это и есть патриотизм наш. Чем раньше – тем лучше, желательно, чтобы до конца года приняли решение. Александр Лукашенко: Самые красивые дети — если египтяне, ливийцы, сирийцы, иракцы, иранцы женятся на наших девчонках Осмотрев предприятие, Президент пообщался с сотрудниками. Александру Лукашенко на память о посещении ЦКК подготовили подарок, а он в свою очередь поделился воспоминаниями, каким много лет назад запомнил Светлогорск, ответил на разные вопросы и рассказал о перспективах предприятия.

Александр Лукашенко:

Все, что вы здесь производите сегодня, вы производите за хорошие деньги. Это нормально. Вам надо возвращать кредит, который вы взяли, рассчитываться с бюджетом. Кроме всего того, что вы продаете, нам надо переработать это и получить ту конечную продукцию, которая нам нужна и которую делают те, кто покупает у нас целлюлозу. Мы им продадим готовую продукцию. Но это будет, к примеру, не 400 долларов – тонна, а 800 долларов. Совсем другие деньги. Эти деньги останутся у нас, и мы создадим новые рабочие места, высокопроизводительные, как минимум на 20, 30 лет обеспечим это производство. И это совсем другой уровень нашей страны. Вот дальнейшие шаги по развитию этого предприятия.

Знаю, что вы неплохо, хоть и не вышли на мощности, запланированные, неплохо работаете, неплохие доходы. Но должно быть лучше. Вот цель моего приезда, я хотел сам убедиться в том, как выполнено мое поручение по строительству этого комбината. Детали вы знаете, что с китайцами связавшись, они привыкли так тяп-ляп где-то, а мы жестко начали их контролировать и требовать соответствующее качество. Не нравится – до свидания.

И хорошо (это делает честь нашим специалистам), что вы сами справились с освоением мощностей этого предприятия. Молодцы, за это вам большое спасибо. В рабочих поездках Президент давно уже не ограничивается запланированным маршрутом. Более того, теперь перед его посещением того или иного региона на место отправляются должностные лица. Они знакомятся с работой крупнейших предприятий и их проблемами. Таким образом, мобилизован весь регион, и ничто не ускользнет от внимания Президента. Александр Лукашенко просит подробно рассказать о каждом из предприятий.

Александр Лукашенко:

Что плохо, на что надо обратить внимание?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

По этим предприятиям, на которых я была, хорошие предприятия. Молочный комбинат, филиал, очень хорошее предприятие, выпускает сыры. Хорошие зарплаты - 1200. Следующее предприятие Агросервис, про которое докладывал председатель исполкома, живое. Кроме того, они выпускают сами технику. По цене - 10-15 тысяч. Александр Лукашенко:

Что там за проблемы? Наталья Кочанова:

У них есть цех по пошиву одежды, деревообработка. Нормальное, хорошее предприятие. Из всех агросервисов, которые я видела, это сильный агросервис. Александр Лукашенко:

За образец Гомель надо брать и действовать.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Я посмотрел два небольших предприятия: филиал хлебпрома, хлебозавод местный. Александр Лукашенко:

Нет там проблем по хлебопечению? Игорь Сергеенко:

Я вам скажу, достаточно аккуратное производство, современное оборудование. Работает на Светлогорск, на Светлогорский район. Производством хлеба занимаются, пряников, достаточно большая линейка у них, много видов продукции. Александр Лукашенко:

С сырьем нет вопросов? Игорь Сергеенко:

С сырьем нет вопросов. Современное производство. Александр Лукашенко:

Второе. Игорь Сергеенко:

Посмотрели мы частное предприятие по производству электродов. Аккуратное производство, они работают. Правда, привозят сырье с Украины и компоненты, прутья металлические, и наполнение. Активно работающее, в 3 смены, круглосуточно.

Светлогорский завод железобетонных изделий. У нового директора есть видение, как решить проблемы предприятия и сделать работу более продуктивной. Есть вопросы с текучкой кадров. Работа здесь сложная, чтобы удержать людей, глава государства поручает выработать дополнительные стимулы. И ещё: навести порядок – до конца года отремонтировать помещения.