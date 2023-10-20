Лукашенко: «Было бы неплохо и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К примеру, атомная электростанция. Мы же вообще не в зуб ногой, как в народе говорят. Ничего не умели в этом плане делать, сегодня создали целую отрасль. Помните, я вас долго уговаривал в том, что надо атомную станцию построить. Да, у нас народ чернобыльский, трудно, но это мое решение. Я пойду и приму это решение! Надо ее построить. Сегодня я так аккуратно подвожу вас к тому, что было бы неплохо и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Мы определились: или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда наши дети могут жить спокойно. Они уже могут по электроэнергии жить и сейчас. БНБК – новое производство. Вот стратегические направления, которые поднимут страну на две-три ступени выше, чем она есть сейчас. Это новое. И в этом направлении надо двигаться, если мы, хвастаясь, что мы такие умные и продвинутые, хотим это доказать на практике.

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