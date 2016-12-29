Басков и Ермошина, Познер и Герасименя, Безруков и Руммо: 12 самых интересных «Простых вопросов» 2016 года

Специальный выпуск: сложные «Простые вопросы», которые были заданы в 2016 году разным персонам: политикам, артистам, телеведущим, спортсменам, певцам и врачам.

Ответы на них дали:

Сергей Безруков

Сергей Безруков: о спектакле «Сон разума», театральных постановках для незрячих людей и о том, за что любит Беларусь (интервью полностью)

Владимир Познер

Владимир Познер: о Нобелевской премии Алексиевич, отношении Запада к Беларуси и своей личной жизни (интервью полностью)

Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров: о Youtube, «Тихом Доне», блюзе и юной супруге Полине (интервью полностью)

Николай Басков

Николай Басков: о кризисе среднего возраста, неразделённой любви и волонтёрстве (интервью полностью)

Владимир Шахрин

Владимир Шахрин: о соцсетях, драках со стулом и любимой песне (интервью полностью)

Владимир Соловьёв

Владимир Соловьёв: о еврейских корнях, продажных журналистах и своём плохом характере (интервью полностью)

Александра Герасименя

Александра Герасименя: о «бронзе» в Рио, конфликте с тренером и декрете (интервью полностью)

Лидия Ермошина

Лидия Ермошина: о теледебатах, кандидатах и Капоте (интервью полностью)

Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова: об изживших себя песнях и главном мужчине в жизни – внуке (интервью полностью)

Олег Руммо

Олег Руммо: о самой страшной болезни 2016 года, подарках врачам и неидеальной медицине (интервью полностью)

Вадим Девятовский

Вадим Девятовский: об антидопинговых скандалах, трансе на соревнованиях и почему медали завоёвывают головой (интервью полностью)

Владислав Гончаров

Владислав Гончаров: о Витебске, славе, продаже телефона, СМИ, супергероях и искренности (интервью полностью)