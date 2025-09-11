Соединённые Штаты официально сняли санкции с «Белавиа» – Коул

Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке – ряд вопросов, которые могли бы улучшить взаимодействие между нашими странами. Но и для Минска, и для Вашингтона важно сейчас стабилизировать обстановку в регионе. Александр Лукашенко заявил, что высоко ценит усилия Дональда Трампа в стремлении к миру. Еще один общий интерес лежит в экономической плоскости. Но и он выходит за рамки только двусторонних отношений.
Лукашенко поблагодарил Трампа: ни один Президент США не делал столько, чтобы на планете был мир.
Джон Коул давно и хорошо знает Президента США. Именно через него Дональд Трамп передал письмо для Александра Лукашенко. Кроме того, в ходе встречи стало известно о шаге в сторону нормализации белорусско-американских отношений и снятии рестрикций с национального авиаперевозчика страны.
Джон Коул, заместитель спецпредставителя Президента США:
Необходимо, разумеется, иметь в виду, что произошел очень важный телефонный разговор, когда Президент Трамп позвонил вам из своего президентского самолета по пути на Аляску. Очень продуктивный, очень хороший разговор, после которого он поручил мне перезвонить вам еще раз, что я и сделал.
Но я хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение, которое было принято Президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно!» В отношении «Белавиа». И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и остальные организации, которые в это вовлечены. Это решение принято.
«Мы здесь ничего не прячем» – Лукашенко обозначил темы белорусско-американских переговоров.