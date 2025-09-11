Соединённые Штаты официально сняли санкции с «Белавиа» – Коул

Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – ряд вопросов, которые могли бы улучшить взаимодействие между нашими странами. Но и для Минска, и для Вашингтона важно сейчас стабилизировать обстановку в регионе. Александр Лукашенко заявил, что высоко ценит усилия Дональда Трампа в стремлении к миру. Еще один общий интерес лежит в экономической плоскости. Но и он выходит за рамки только двусторонних отношений. Лукашенко поблагодарил Трампа: ни один Президент США не делал столько, чтобы на планете был мир. Джон Коул давно и хорошо знает Президента США. Именно через него Дональд Трамп передал письмо для Александра Лукашенко. Кроме того, в ходе встречи стало известно о шаге в сторону нормализации белорусско-американских отношений и снятии рестрикций с национального авиаперевозчика страны.