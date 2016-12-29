На бизнес в Минске в 2017 году выделят почти 5 миллионов рублей

Новости Беларуси. В 2017 году на развитие предпринимательства город планирует выделить почти 5 миллионов рублей.

Приоритетом будет пользоваться малый и средний бизнес.

Кроме того, определены задачи для каждого из районов. В первую очередь будет завершено строительство детских садов, школ и поликлиник. Объемы же сверхнормативного строительства планируется сократить. Также приоритетной задачей для развития столицы остается привлечение прямых иностранных инвестиций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2017 году продолжится реализация 42 инвестиционных договоров на сумму в 6 миллиардов долларов.

Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Предприятия участвовали в выставках, ярмарках, где они рекламировали свою продукцию. Это экспортоориентированные предприятия. Мы им оплачивали участие в различных выставках, ярмарках, где они не могли участвовать сами. Мы это делали для того, чтобы наши предприятия были узнаваемыми и за пределами города.