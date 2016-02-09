Певица Ирина Аллегрова в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Сегодня в программе «Простые вопросы» народная артистка России Ирина Аллегрова.

Добрый вечер, Ирина Александровна. Спасибо, что нашли время на эту встречу после вашего концерта.

Ирина Аллегрова, певица, народная артистка Российской Федерации:

Добрый вечер Вам и всем зрителям, кто нас смотрит. А такому мужчине, как Вы, отказать было тяжело. В интервью.

О мудрости или, скажем, о самых последних песнях. «Любовь — жадная дура» и «Любовь, к счастью, прошла»...

Ирина Аллегрова:

«Любовь, к счастью, прошла» — это шутка. «Любовь — жадная дура» — это момент женского ощущения и отношения любви в том момент, когда она на нее злится. И это все хорошо в контексте, то есть вся моя программа «Перезагрузка» — все вытекает одно из другого. Конечно, есть такие кусочки, которые надо просто дать людям, зрителю моему любимому, выдохнуть, а все остальное делалось для того, чтобы это был сегодняшний день. То есть и причины вот этой моей перезагрузки: мне показалось, что уже (я не очень люблю слово формат), наверное, изжил себя тот формат, в котором я находилась. Мы все повзрослели, и мне захотелось говорить немножко другим языком, не только музыкальным, но и стихами. Поэтому Вы привели такие примеры совершенно полярные. Помимо этого, там есть и «Вымолю любовь ночью в полушепоте». Там при этом есть еще и то, что у меня есть алиби на то, что я обозвала любовь жадной дурой. У меня это все есть. Поэтому самое правильное — это прийти и попробовать это со мной вместе прожить. Может быть, я много очень на себя взяла.

Вы очень обращаете внимание на слова. И Ваши тексты всегда очень особенные.

Ирина Аллегрова:

Очень на меня всегда композиторы обижались, когда я всегда говорила, что я хочу видеть сначала стихи.

Как Вы считаете, есть люди или, скажем, Ваши слушатели, которым любовь ничего не приносила, кроме несчастья?

Ирина Аллегрова:

Вы имеете в виду любовь мужчин и женщин?

Да.

Ирина Аллегрова:

Я просто к слову любовь отношусь более объемно. Я, например, не имею мужа, не имею даже любимого мужчину на сегодняшний день, но я вся в любви. Поэтому любовь не имеет границ. Да, я пою о тех женщинах, которые в данный момент влюблены. И это есть. У меня есть просто гимн, я его так называю, женщинам, которые находятся, как я говорю, в межвремени пока, который дает надежду, что это будет. Есть женщины, которые не могут жить без мужчины рядом. Для каждой женщины мужчина ее, спутник жизни, представляет разные интересы, то есть по-разному они относятся к кому-то. Кому-то нужен как кошелек, у кого-то это любовь, когда она будет терпеть все побои.

Интересно, а для того, чтобы петь о разных судьбах, обязательно самой испытать? Мне не верится, что Вы могли, скажем так, обожать кого-нибудь, чтобы терпеть оскорбления или побои.

Ирина Аллегрова:

На сегодняшний день я могу сказать, что я по-настоящему обожала только… Меня спрашивали, есть ли у меня кумиры. У меня никогда не было кумиров как таковых, но кумир как муж, как отец, как мужчина в жизни женщины — это был мой папа в нашей семье. Вот это я могу честно Вам я сказать. Наверное, это мне помешало в личной жизни. Четыре раза я это попробовала — не получилось. Сейчас у меня тоже есть любимый мужчина, главный мужчина в моей жизни — это мой внук, которому 20 лет. И когда он идет рядом со мной, я испытываю чувство гордости. О какой любви можно говорить тогда сейчас?!

Вы все время говорите, что Вы не певица — больше актриса, хотя Ваш голос перепутать с каким-то другим очень сложно. Любой рок-музыкант позавидовал бы этой удивительной хрипотце, которая у Вас есть.

Ирина Аллегрова:

Кстати, о роке, приходите на концерт, там такое тоже есть. Я всегда тяготела к тяжелой музыке.

Правда, что Ваш удивительный тембр образовался случайно, в обще-то, из-за болезни?

Ирина Аллегрова:

Да. Это слышно, если сейчас послушать 85-й год «Песню года» «Голос ребенка» и меня сегодняшнюю — это вообще небо и земля. Это совершенно разное. Сегодня я совсем другая. Посмотреть, какая я сегодня, и имеет ли это право на жизнь. Хотя, простите за нескромность, мы сейчас выехали в маршрут после «Олимпийского» и я поняла, что эта программа не просто имеет право на жизнь, это был очень большой риск. Все мои близкие знают, даже мой коллектив, они были немножко в растерянности, — мама сошла с ума. Мама им одно, второе…

Они Вас называют мамой?

Ирина Аллегрова:

Мамик. Причем всю жизнь мамик.

Вы произвели настоящий исторический переворот в том, что касается видеоклипов. Я хочу Вас спросить про работу с Олегом Видовым. Вы там появились брюнеткой, мы тогда делали большую музыкальную программу, и нам по большому секрету отдали первую версию песни «Не опоздай». И мы обалдели, увидев Вас брюнеткой.

Ирина Аллегрова:

У меня два клипа с ним.

Скажите, вот мужчине никогда не понять, блондинка думает по-другому, брюнетка думает по-другому… Расскажите, у Вас было много разных образов, меняет ли это взгляды на жизнь?

Ирина Аллегрова:

Буду ли я блондинкой или брюнеткой, думать я всегда буду одинаково, потому что я и не блондинка, и не брюнетка, а я настоящая, поэтому вот этот период, когда я была очень тоненькая, с короткой черной стрижкой, я его очень люблю — в этом была другая стать совсем. Тогда был репертуар, тогда был период с Игорем Крутым, это подразумевало такую элегантность, совсем другу подачу всего. Сначала я была хулиганка, когда был период с Игорем Николаевым. Были разные периоды, потом я сказала: теперь наступает мой период, я буду делать то, что я хочу, и так, как я этого хочу и вижу.

Но Вы всегда следили за историей, за словами. Я узнал удивительную вещь, готовясь к нашей встрече, о том, что песня «Я тучи разведу руками» вы на самом деле поете разгоню руками и настояли на том, чтобы было не разведу, а разгоню.

Ирина Аллегрова:

Знаете, Вы мой первый собеседник из журналистов, который задал мне этот вопрос. Я не выдержала однажды на одной из пресс-конференций… Почему я не люблю общаться с прессой... Они спрашивали о чем угодно, но только не об этом. А я им сказала: вы вообще обратили внимание, вот вы пришли, подготовились или нет, вот на эту деталь кто-нибудь из вас обратил внимание? Нет. Все замолчали. Просто когда встал вопрос, когда мы первый раз писали альбом, я в студии спела разгоню, мы послушали дубль и кто-то сказал: Подожди, там же разведу. Я сразу сказала: женщина в таком состоянии души, в котором находится в этой песни, она не может мягко разводить тучи руками, она их может только разогнать. И так это и осталось. А в названии песни разведу. Я так и стала петь.

Вы ставите задачу по истории, которую Вы хотите спеть, скажем, авторам, с которыми Вы работаете?

Ирина Аллегрова:

Конечно, сейчас особенно.

И что же Вы рассказывали, когда захотели песню «Любовь — жадная дура». Такое уж словосочетание...

Ирина Аллегрова:

Словосочетание «джазовое» такое, но хорошее словосочетание. Ведь находиться на грани фола что ли, я бы так сказала. Я стараюсь петь ее величество женщину во всех проявлениях ее души. Дурака повалять тоже стараюсь. А про жадную дуру… Вот эта грань фола: вроде фраза классная, но надо же посмотреть, что вокруг, а вокруг звучит текст, объясняющий, почему в этот момент эта женщина конкретно так думает о любви. Она ж неправда, она ж так не думает. Если я выстраиваю программу так, что у меня звучат, например, пять или шесть песен, между которыми я не говорю ни одного слова, потому что каждая перетекает одна в другую. И моему зрителю, я считаю, что мой зритель в большинстве своем, пожалуй, самый интеллектуальный, самый чувствующий, настолько понимающий эти состояния души, потом прошедший со мной таких хороших 25 лет с 1990 года.

Скажите, а если вернуться к тому, что Вы говорите, что Вы больше актриса, чем певица, вот для мужчин-актеров главная роль — это сыграть Гамлета. А для актрисы — сыграть Марию Магдалину?

Ирина Аллегрова:

Нет. Я ее сыграла в клипе Кеосаяна «Я тебя отвоюю». В 2012 году мне казалось, что отыграны все роли, отпеты все песни, затронуты все темы и обо всем сказано. Спустя где-то два года мне начало казаться, что я еще не все сказала. И мне очень приятно сейчас осознавать, что главные ни роль, ни песню я еще и не сыграла, и не спела.

Вы уж точно не тургеневская женщина, если говорить о другом образе, и совершенно точно не Анна Каренина.

Ирина Аллегрова:

Нет. Из-за мужика под поезд — ни за что. Извините, не при Вас будет сказано.

Значит, Мария Магдалина?

Ирина Аллегрова:

Наверное, ближе. Может быть, хотя это грешно так говорить, сравнивать.

Она, в общем-то, падшая женщина.

Ирина Аллегрова:

Помните начало нашего разговора? У меня никогда не было кумиров, я никогда не пыталась ни под кого подстраиваться. Единственный человек, под которого я не то что подстраиваюсь в данный момент, но который дал мне толчок смело пойти на тот репертуар в большей части этой программы, такой драйвовой музыки (не драйвовой для танцулек, а драйвовой по мясу, по нутру) — это Гриша Лепс. Он просто мне как развязал руки, когда мы с ним спели «Я тебе не верю», что, к счастью, теперь в этой программе я пою сольно. И вот это был тот толчок — я все с себя скинула. Скинула и начала думать: как. Репертуара такого нет, что делать. Спела «Рюмку водки» Гриши. Я говорю: можно? Он говорит: «Можно. Пой сколько хочешь». Я его люблю, он меня любит, у нас прекрасные отношения. И я начала думать, как это сделать, как в такой его энергетике, но женщиной. Знаете, получилось.

А Вы, может, и ведете похожим образом?

Ирина Аллегрова:

В жизни?

Да.

Ирина Аллегрова:

А в жизни меня никто до конца не знает. Я имею в виду кроме моих близких, моей семьи или, как Вы назвали, свита. Они никогда не были свитой.

Да, это никакая не свита.

Ирина Аллегрова:

Во-первых, я себя никогда не короновала. Свита все-таки бывает у королей, это не ко мне. Императрица… Да, приятное слово, мне очень нравится этот образ.

Он Вам идет.

Ирина Аллегрова:

Да, сказали, что он мне идет плюс я всегда, может быть, актерские мои какие-нибудь данные, это был кич всегда. Это повторить не может никто сейчас. Я вот смотрю, сколько молодых пытались спеть «Угонщицу», «Императрицу», у них это никогда не получится.

Музыкант по образованию я актерский и режиссерский ребенок, поэтому для меня каждая песня — маленький спектакль.

Вы смотрите на свои детские или совсем юные фотографии? Что бы Вы сказали той девочке, которую Вы видите на своих детских фотографиях?

Ирина Аллегрова:

Была песня «Та девочка, которой я была». О счастье и любви всегда мечтала. Оно состоялось. Я считаю себя счастливым человеком. А любовь, она была, она есть и она будет. Только она через нашу жизнь проходит в разных проявлениях.