Прямой эфир

Новости по тегу #Олег Руммо

В Беларуси впервые прошла масштабная международная миссия по реконструктивной микрохирургии
11 июля 2026 07:46

В Беларуси впервые прошла масштабная международная миссия по реконструктивной микрохирургии

Скорость, недоступная человеку! Рассказываем подробности о новом китайском роботе-хирурге
06 февраля 2026 18:54

Скорость, недоступная человеку! Рассказываем подробности о новом китайском роботе-хирурге

В Беларуси провели первую операцию с помощью роботизированного комплекса
06 февраля 2026 11:03

В Беларуси провели первую операцию с помощью роботизированного комплекса

Приоритеты развития системы здравоохранения Беларуси до 2030 года обсудили в БГМУ
13 января 2026 16:50

Приоритеты развития системы здравоохранения Беларуси до 2030 года обсудили в БГМУ

Олег Руммо удостоен звания «Учёный года НАН Беларуси – 2025» за достижения в медицине
12 января 2026 17:44

Олег Руммо удостоен звания «Учёный года НАН Беларуси – 2025» за достижения в медицине

Демографическая безопасность и технологии! Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку
20 декабря 2025 13:49

Демографическая безопасность и технологии! Делегаты ВНС анализируют задачи на предстоящую пятилетку

Запуск прямых рейсов между Минском и Найроби обсудили на встрече со спикером парламента Кении
08 декабря 2025 19:47

Запуск прямых рейсов между Минском и Найроби обсудили на встрече со спикером парламента Кении

Красовский: Кения – это ворота в Восточную Африку для Беларуси
08 декабря 2025 19:19

Красовский: Кения – это ворота в Восточную Африку для Беларуси

Врачи рассказали о новом аппарате для лечения онкологии в Беларуси
05 сентября 2025 09:48

Врачи рассказали о новом аппарате для лечения онкологии в Беларуси

Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь
03 июля 2025 12:36

Юные таланты! Как в Беларуси поддерживают одарённую молодёжь

Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске
20 мая 2025 18:18

Победителей олимпиад и конкурсов чествовали в Минске

Жемчужина белорусского православия! Верующие отметили 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря
20 мая 2025 18:16

Жемчужина белорусского православия! Верующие отметили 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря