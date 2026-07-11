Новости по тегу #Олег Руммо

В Минске объединились ведущие мировые эксперты и представители профильной европейской школы.
Первая операция была проведена на печени, со следующей недели уже запланированы хирургические вмешательства в области онкоурологии.
В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии 6 февраля состоялась первая операция на печени.
Демографическая безопасность белорусов в числе ключевых трендов предстоящей пятилетки.
Он и его команда даруют людям то, что не купишь ни за какие деньги – вторую жизнь.
Во главе угла остается экономика. Чтобы достичь глобальных целей – работать придется напряженно.
12 миллионов долларов составляет товарооборот между Беларусью и Кенией.
Пока товарооборот между Беларусью и Кенией держится на уровне – 12 миллионов долларов: мы больше покупаем, чем продаем.
В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии установлен новый радиотерапевтический комплекс томотерапии.
Беларусь – страна возможностей, где дорогу к успеху прокладывают своим умом и трудолюбием.
Свидетельства спецфонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов вручили в Минской ратуше.
В обители прошли молебны и традиционный Крестный ход. К знаковым датам преобразился монастырский комплекс. По поручению Президента идет масштабная реконструкция.
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