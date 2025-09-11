Трамп передал в подарок Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом

На встрече в Минске представитель президента США Джон Коул вручил Президенту Беларуси Александру Лукашенко подарок от Дональда Трампа – запонки с изображением Белого дома. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

По словам Коула, когда он удалялся из Овального кабинета, Трамп обратился к нему и сказал, чтобы он передал лидеру Беларуси «вот это» (запонки).

«Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: «Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать Президенту», – рассказал Коул.

Лукашенко выразил благодарность за жест внимания и отметил, что постарается в долгу не остаться.

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