О Youtube, «Тихом Доне», блюзе и юной супруге Полине: Дмитрий Дибров в программе «Простые вопросы»

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Дмитрий Александрович, большое спасибо за Ваше время. Знаете, обычно, готовясь к программе, я беру какие-то цитаты из того, что было сказано раньше. Сейчас я имею счастливую возможность цитировать из того, что слышал от Вас вчера. И вот такая цитата – я спросил у Вас о возможности интервью, Вы сказали: «О чём будет интервью?» Я говорю: «Я бы очень хотел поговорить о профессии». И Вы, через паузу, такой вопрос мне задали: «Что, телевидение ещё кого-то интересует?» Вы считаете, всё закончилось? Дмитрий Дибров, журналист, шоумен:

Просто перешло в новую форму. Я бы просил не недооценивать Facebook, Youtube, Periscope, Twitter, Twitch, Blab. Есть ещё и другие формы, которые мы ещё увидим. Вот уже куда оно пошло.

У вас был такой интересный проект, я, к сожалению, его не видел – Вы вместе с Львом Новожёновым создавали Интернет-телевидение. У него был какой-то пик и потом буквально сразу спад произошёл. Интернет-телевидение, оно может существовать? Или это уже совершенно другая форма? Дмитрий Дибров:

Да, раньше, чем мы думаем, оно придёт на наш жизненный путь. Это будет такой видео-Facebook? Дмитрий Дибров:

Мы с Лёвой не создавали телевидение, в отличие от предыдущего этапа нашей жизни, когда мы сделали «Времечко», когда мы сделали «Четвёртый канал» с ним. Нет, мы делали другое. Мы постарались создать сферу обитания русскоговорящего интеллектуала. Мы предполагали, что и до сих пор, кстати, мы – могу ли я за друга тоже говорить – мы до сих пор полагаем, что накопление существует только изнутри наружу. А не когда снаружи вовнутрь. Твой внутренний монолог и есть то, что ты есть. Но твой внутренний монолог нуждается в месте, где бы он жил, где бы он становился слышным окружающим. Мне казалось, что это должно быть собрание твоих произведений, пусть даже незрелых, собрание того, что ты любишь – мультимедиа, ноосфера, мыслящая оболочка Земли – где-то ж это должно храниться, помимо твоей души. И вот так мы постарались создать Top for top. Но, к сожалению, видите ли, Интернет имеет свои закономерности и надо бы его изучать. Вот такая интересная история. Я беседовал с ребятами, которые занимаются Youtube, и они говорили, что совершенно невозможно сейчас проанализировать, что становится хитом. Вот нет никакой формулы успеха и нет ни одного человека, который мог бы это рассчитать. Какой спикер, какой блогер там – телевизионный или видеоблогер – выстреливает. Дмитрий Дибров:

Сейчас этим занимаюсь как раз. Вы пытаетесь сделать из себя такого человека? Дмитрий Дибров: Единственное, что у меня нет, к сожалению, ни силикона, ни ботокса. Также у меня нет собак бесполезных пород, вроде левреток или болонок, или мопсов. Их обычно зовут Изюмка. К сожалению, я не живу у газоэкспортёров на яхтах в Дубаи или Монте-Карло, поэтому мне практически нечем удивить зрителя. Зато я знаю Джона Маклафлина, неужели этого мало? Посмотрим.

Может быть, дело, всё-таки, в том, что поколение тех, кто является активными пользователями такого Интернета, оно значительно моложе, чем мы с Вами, скажем? Дмитрий Дибров:

Тут лучше вспомнить Сергея Апполинарьевича Герасимова: «Не надо делать из молодости профессию». Надо сказать, Егор, что любое на свете неравномерное распределение всегда делится в пропорции 20 на 80. Это – закон менеджмента. И всегда на 100 человек – 80% идиотов, а 20 – дельные люди. Я вот только не знаю, сколько им при этом лет. Среди 17-летних людей 80% – кретины. Но 20 же дельных людей. Слушайте, нам не надо много Гоголей, нам одного довольно на миллион человек. И, если этот один посмотрит мой Youtube – в 16 лет – и подумает: «Неужели так тоже можно?» «Можно, сынок». «А, тогда я буду!» «Делай». Всё, я выиграл. Дмитрий Александрович, самое сложное – соответствовать времени. Дмитрий Дибров:

Самое сложное – при этом деньги ещё получать. Вот это – самое сложное. Я не думаю, что Вы считаете себя необеспеченным человеком. Дмитрий Дибров:

Я не стал бы жаловаться. Подскажите, всё, что Вы делали – я перед нашей встречей ещё посмотрел и попытался вспомнить все эти истории с «Весёлых ребят», «Взгляда», «Антропологии» – настолько свежие были проекты. Даже у Вас телекомпания была «Свежий ветер». И при этом Вы вовремя, до того, как это начинало набивать оскомину, сами это закрывали. Вы «Апологию» уже закрыли сами, когда почувствовали, что это… И сейчас Вы так рванули в тот Интернет, который, в общем-то, для многих является таким морем абсолютно непонятным. Как в ростовском парне происходит это, как Вы эту «чуйку» в себе?.. Дмитрий Дибров:

Да так же, как в минском. У меня в голове было готовое зрелище. Но просто во времена моего детства было практически нечем заняться, кроме как смотреть телевизор. Ну, и у меня просто выбора не было. Если б я умел петь, может быть, я бы уже был совсем другим человеком. Но, к сожалению, петь я не умею, поэтому осталось только телевидение.

Я как-то видел, Вы проговорились во время программы «Антропология», что у Вас большая коллекция инструментов. Сколько у Вас гитар? Дмитрий Дибров:

Да кто ж их считал-то? «Ром и пепси-кола» – Вы спели песню Майка Науменко, потому что он тоже так: не особо вокалист, не особо интонирует? Дмитрий Дибров:

Не поэтому. Потому что недосягаемый и вряд ли когда-либо досягаемый блюзмен. Дело в том, что русский язык нехорош для блюза. Во-первых, мы шипим, мы постоянно гремим на ухабах. У нас: «где», «что», «гдч» – это не блюз. Майк сумел преодолеть это. Он писал коротко, ясно и точно. И он же абсолютно не пел. Дмитрий Дибров:

А зачем петь, ведь блюз же? Я как заворожённый, слушаю Ваш голос… Дмитрий Дибров:

А я – Майка. Вы знаете, прихожу к выводу, что, конечно, Вас достаточно любят – и несложно – и Вас очень любят пародировать, потому что очень узнаваемая и особенная манера. Но при этом, насколько я понимаю, Вы озвучивали что-то такое в кино или единожды только, когда озвучивали героя, по-моему, ведущего программы «Миллионер из трущоб». Дмитрий Дибров:

Да, когда я ухаживал за матерью моих детей. Надо ж было её чем-то развлекать. Мил человек, ей-то было 20, мне-то было 50. Надо ж понимать, что ребёнку надо как-то веселиться, а как? Но, знаете, клоун-то из меня плохой. И петь я не умею. Ну, так вот – хоть в кино. А тут как раз мне удалось заинтересовать её прекрасным фильмом «Запах женщины» с Аль Пачино. В хорошем переводе, кстати. И надо ж такому случиться, в этот же самый вечер, когда она была потрясена этим прекрасным фильмом, тут мне позвонили и сказали: «Не хотели бы Вы перевести этот…» И я подумал: «Вот. Вот это я и буду развлекать, потому что для детей кино главное. И что мне делать? А как – я буду Аль Пачино имитировать» И я пошёл в студию и сымитировал Аль Пачино, потом мы здорово смеялись вместе.

Позвольте вопрос тогда о Вашей супруге. Очень много было публикаций, и в «жёлтой прессе»… У вас уже трое детей, три сына. Дмитрий Дибров:

Это правда. Дмитрий Александрович, при всём, как бы, многообразии мнений по этому поводу, не станете же Вы отрицать, что, всё-таки, скажем, классическая литература, классическая живопись такого рода разницу в браке, скажем –всегда или иронично высказываются по этому поводу, или высмеивают. В общем, предрекая этому всему в той или иной степени крах. Вы это понимаете, но всё равно пошли на этот шаг. Дмитрий Дибров:

Конечно. Как Вы себе это объясняете? Дмитрий Дибров:

А я не мог не пойти. Мне так кажется: дети выбирают родителей. Я увидел когда Полину, я понял: «Вот это – всё. Это – мать моих детей». Всё дело только в искренности. Да я-то ещё что. Почитали б Вы про Чаплина. Но не о Чаплине же речь. Дмитрий Дибров:

Удивительно, что нет. Знаете, какая вещь: я не вижу в возрасте никаких обстоятельств, которые бы как-нибудь объясняли, гарантировали или не гарантировали бы счастье или несчастье. Я знал сверстников, которые грызлись, как собаки. И я знал молодых людей, которые женились на взрослых дамах и были счастливы. Послушайте, если бы 20-летним Бальзак не встретил 45-летнюю мадам де Берни, мы не получили бы «Шагреневой кожи». Мы бы не поняли, кто такой Люсьен де Рюбампре, если бы он не встретил эту взрослую женщину. И, если кому-нибудь это интересно, мог бы почитать «Лилию долины» Бальзака, где всё об этом написано, где молодой человек влюбляется во взрослую женщину. Ну, хорошо, так как я со стороны жениха, давайте поменяем ситуацию. Ну, послушайте, а, если бы я женился на 80-летней женщине, это не было бы болезненно? Болезненно.

Дмитрий Дибров:

Конечно. И потом ещё, я хотел бы спросить – а что, собственно, вы ищете в ЗАГСе? Там решительно нечем заняться. Слушайте, я там был четыре раза, я там всё уже знаю. Но не волнуйтесь, рано или поздно, о вас в ЗАГСе ещё поговорят, но это уже, когда вы не сможете сказать ни слова. Я скажу, зачем ходить в ЗАГС – из-за детей. Всё остальное надо делать вне его. Дети. Просто в своё время я понял: «Пришло время иметь детей. У меня уже есть наследство». Я сейчас не имел в виду деньги. Слушайте, а вот у Вас три мальчика. Я как-то записывал интервью и говорил: «Вот, хорошо, что у Вас мальчик, потому что девочки, наверное, сложнее». Он говорит: «Да что ты? Девочка всего лишь должна быть девочкой и всё. Мальчик же должен состояться». Дмитрий Дибров:

Да! Это в три тысячи раз сложнее. Дмитрий Дибров:

Это правда. У Вас есть запас прочности и уверенности в себе, что Вы подскажете ему, как ему состояться? Дмитрий Дибров:

Сыну я нужен только первые 15 лет. Если следующие 15 лет я всё ещё ему нужен, значит, я плохо выполнил предыдущие 15-летние задачи. Отец должен вставить внутрь сына то, что мальчики называют «гироскоп». Как бы не болтало самолёт, есть такой прибор, который точно покажет, где верх, где низ. Это делает отец в первые 15 лет, после чего ребёнок – сын – обязан идти своей дорогой. Нечего стоять на земле на собственных ногах, но в папиных ботинках. Нет. Надо сказать, что фамилия Дибров –действительно привилегия. Это даст ему право на первое слово. Но, к сожалению, никаким образом эта фамилия не гарантирует второго слова. А вот тут он должен работать сам. Да, действительно, сначала послушают Диброва. Вот все будут стоять: «Вот это – Дибров». Да, но дальше же – я это на себе испытал, у меня ведь в Ростове же приставка «младший», ведь все же в Ростове знают моего отца и я знал: все дети будут сидеть, как дети, а спросят, поднимут на уроке именно меня. Потому что это ж папины студентки. И, конечно ж, декана через сына-то заставят отвечать. Я и отвечал за свою фамилию, так же мои дети.