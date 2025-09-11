Трамп с супругой передали письмо Президенту Беларуси

Джон Коул давно и хорошо знает Президента США. Именно через него Дональд Трамп передал письмо для Александра Лукашенко.

Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джон Коул, заместитель спецпредставителя Президента США:

Господин Президент, следующий момент – мы очень хотим нормализовать наши двусторонние отношения между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами и готовы сделать все для того, чтобы эта нормализация произошла. Снятие санкций, о котором мы сейчас, сегодня здесь, на встрече с вами, объявили, – это только начало. И если мы придем к правильным решениям в ходе нашего обсуждения, нашей встречи по остальным лицам, которые удерживаются, по заключенным, я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации. Но, прежде всего, господин Президент, у меня для вас кое-что есть.

И позвольте мне зачитать это письмо от Президента Трампа вам: «Уважаемый господин Лукашенко, Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения…»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При случае отметим! Хотя у нас это не принято в Беларуси.

– «Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш», – подпись Президент США.

И, господин Президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Он очень редко, Президент США, подписывается так, первым именем своим. Это особый знак дружбы.

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