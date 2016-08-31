Владислав Гончаров, олимпийский чемпион – о Витебске, славе, продаже телефона, СМИ, супергероях и искренности

Белорусский чемпион Олимпийских игр в Рио Владислав Гончаров в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Спасибо, что согласились на эту встречу. Удивительно, что вы в витебской гостинице «Эридан» впервые оказались.

Владислав Гончаров, чемпион Олимпийских игр 2016 года:

Так получается – все-таки родной город.

Вот скажите, если бы так ситуация повернулась, вам сказали: ты получил золотую медаль, есть возможность переехать в Минск. Прямо сейчас, в данный момент, год своей жизни вы бы согласились на это?

Владислав Гончаров:

Нет. Хочется побольше побыть в родном городе, дома, потому что мы постоянно на сборах в Стайках находимся. И приезжаю домой, может, раз в неделю на пару дней буквально.

Витебск – удивительный город. Некоторые называют, что это белорусская версия Санкт-Петербурга. Что вам нравится в своем городе?

Владислав Гончаров:

Наверное, «Славянский базар» наш традиционный, который проходит в июле.

После Олимпийских игр вы стали почетным гражданином Витебска. В общем, наверное, вы в истории города самый юный почетный гражданин?

Владислав Гончаров:

Да. 53 почетных гражданина города уже, и я среди них самый юный. Мне 20 лет.

Вы знаете, в Минске плакаты с вашим изображением с золотой медалью и с тем, как вы ее кусаете, уже можно встретить на улицах. В Витебске есть ваша фотография?

Владислав Гончаров:

Еще не видел, но сегодня проезжали и видели буквально 10 минут назад плакат Мелиты Станюты.

Слушайте, должен вам как мужчина мужчине сказать, вы прекрасно выглядите, у вас очень модная прическа. Я думаю, что вы и без того пользовались популярностью у барышень, но теперь, наверное, вы получаете бесконечное количество всяких комплиментов.

Владислав Гончаров:

Я сейчас удалился из соцсетей, поэтому я не могу отслеживать статистику, количество, так что не скажу.

Вы пришли к нам на беседу со своей близкой подругой Анной, также известной спортсменкой. Я понимаю, что мог бы спросить у нее, но спрошу у вас: вы чувствуете, что она начинает ревновать?

Владислав Гончаров:

Нет, она не ревнивая, мы с ней хорошо ладим. Так что, я думаю, у нас проблем нет с ревностью.

История про социальные сети. Вы были еще в Рио, мы разговаривали об Олимпиаде, и один из журналистов рассказал такую историю, что в сети то ли ваше, то ли не ваше объявление было о продаже мобильного телефона олимпийского. Вы можете прояснить эту ситуацию?

Владислав Гончаров:

Да, до Олимпиады я еще подал объявление о продаже телефона, хотел помочь своей школе. Но после завоевания олимпийской медали решил поднять цену и выставить на аукцион, чтобы побольше средств выручить за счет того, что телефон все-таки олимпийского чемпиона. Получилась гораздо большая цена.

И дорого вы продали этот телефон?

Владислав Гончаров:

Да, буквально позавчера закончился аукцион, и окончательная цена составила 70 млн.

И вы эти деньги намерены передать своей школе?

Владислав Гончаров:

Да, я сегодня ездил и узнавал расчетные счета своей школы. Будут перечисляться.

Очень благородный поступок, поздравляю и искренне восхищаюсь вами.

Владислав Гончаров:

Спасибо.

Скажите, до того, как вы стали чемпионом, жизнь спортсмена, к тому же, в общем, в таком не самом массовом виде спорта, наверное, достаточно скромная. Как выглядели ваши доходы?

Владислав Гончаров:

Доходы были достаточные для меня, мне хватало и пошиковать где-то, можно сказать, где-то и отложить копеечку.

Это доходы профессионального спортсмена или стипендия?

Владислав Гончаров:

Это зарплата Республиканского центра олимпийской подготовки и стипендия.

Если бы я вас спросил назвать актрису, внешний вид которой вам наиболее приятен, как образ, может быть, стиль или роли, которые соответствуют характеру, который вам больше нравится, вы бы кого назвали?

Владислав Гончаров:

Если из предыдущих фильмов смотреть, мне из актрис понравилось, как сыграла Марго Робби в фильме «Отряд самоубийц». Про комиксы. Это одно из моих любимых направлений. Конечно, здесь комиксы – это другая вселенная. Мне больше нравится Маро.

Я думаю, поскольку вы в детстве выбрали такой вид спорта, связанный со сказочными полетами, такие герои, как Человек-паук или Супермен, немножко схожи с тем, что вы делаете?

Владислав Гончаров:

Отчасти да. Они же тоже, когда кувыркаются, в воздухе делают какие-то акробатические элементы. Так что это похоже, в принципе.

Вы сравнивали себя когда-то?

Владислав Гончаров:

Может, в детстве сравнивал. Если честно, так конкретно вам сказать – я не помню.

Я разговаривал со своим сыном, он мне рассказывает про то, какими удивительными качествами обладает каждый из супергероев. Понятно, что все суперкачество невозможно получить, но чуть-чуть больше себе вы чего-то бы хотели добавить? Если говорить о спортивных успехах и суперспособностях.

Владислав Гончаров:

Может, читать мысли и управлять предметами, телекинез какой-нибудь. Что-нибудь такое было бы интересно.

Представьте, что вы можете читать мысли. Вас бы удивило, если бы вы смогли прочитать мысли своей подруги Ани? Как вы думаете?

Владислав Гончаров:

Не знаю. Я думаю, она не держит от меня тайн никаких, секретов.

Тогда чьи секреты и чьи мысли вы больше всего хотели бы узнать?

Владислав Гончаров:

Не знаю. Если честно, может быть, друзей. Единицы людей, которые обо мне, можно сказать, раньше не очень хорошо отзывались, а сейчас поздравления.

Стали лучшими друзьями.

Владислав Гончаров:

Не лучшими друзьями, но общаемся с ними. Хотелось бы узнать их настоящее мнение.

Владислав, вы, наверное, переживаете сейчас очень непростой момент. С одной стороны, конечно, это очень счастливое мгновение, потому что вы самый знаменитый человек в Беларуси несколько недель подряд. И, я думаю, это останется в истории навсегда. Но с другой стороны, чисто с человеческой точки зрения я думаю, что вы видите очень много неискреннего отношения к себе. Вы чувствуете это?

Владислав Гончаров:

Да, если честно, есть. Если даже взять каких-то журналистов (не буду называть конкретные газеты, издания), пишут много, можно сказать, не неправды, а некорректно это было бы писать в средствах массовой информации.

Что-то обидное пишут?

Владислав Гончаров:

Не обидное. Это, скорее всего, личное. Если бы они хотя бы позвонили, поинтересовались, можно ли это выкладывать.

Понятно. В общем, можете и не говорить. А вот те люди, с которыми вы раньше общались, и вы сами говорите, что друзья изменили свое отношение, вам удается оценить, насколько это искусственно или временно, или вы пока еще пребываете в состоянии эйфории и удачи?

Владислав Гончаров:

Да, я еще пребываю в небольшом состоянии эйфории, потому что не верится еще, что это все со мной происходит. Если касательно друзей, то я думаю, что это все-таки искренние чувства, потому что гордость за то, что он знаком со мной, он учился, общался когда-то, дружили мы.

Владислав, насколько я могу предположить, что в сам момент победы и, может быть, даже исполнения гимны находились еще в состоянии полушока. А вот какое-то осознание и какие-то моменты, которые по-настоящему уже доставляют удовольствие, происходят потом. Это я могу судить только по тому, как рассказывали бывалые спортсмены. И вот сейчас, оглядываясь на то, что произошло, самый счастливый и самый яркий момент из того, что вы пережили после этого, то, что доставило лично вам максимальные эмоции?

Владислав Гончаров:

Приземление после прыжков – это самый счастливый момент. Когда все это, можно сказать, закончилось, все напряжение спало и осталось только дождаться оценку.

Этот момент очень часто в новостях показывали, именно когда вы погасили движение батута и подняли руки. Вы поняли, что все получилось?

Владислав Гончаров:

Все получилось. Все, к чему я стремился, готовился, тренировался на протяжении многих лет. Все это получилось.

Очень многие отмечали, что ваши соперники из Китая очень искренне радовались за вас. Что, в общем, во время спортивных соревнований происходит не так часто. Как правило, это какие-то досадные вскрикивания. А они очень рады были за вас. В прыжках на батуте совершенно другое отношение друг к другу?

Владислав Гончаров:

Я уже много раз говорил и еще раз повторю, что у нас все дружная семья, все друг другу рады, и никто ни с кем не враждует.

С китайцами сложно конкурировать, если мы говорим, допустим, о настольном теннисе. Это тот вид спорта, который всегда был их. Но есть те виды спорта, в которые они стремительно ворвались, особенно в преддверии еще той Олимпиады, которая была в Пекине. В том числе, я думаю, и в ваш вид спорта. Их школа подготовки – это, что называется, в прошлом наша школа или что-то особенное?

Владислав Гончаров:

Да, это в прошлом советская школа. В Китай многие тренеры советские уезжали и помогали им развивать эти направления: гимнастику, спортивную гимнастику, акробатику, батут в том числе. Поэтому это в большей степени советская школа.

Ваш вид спорта не считается особенно массовым. Более того, для самой широкой аудитории, знаете, это что-то вроде развлечения. Но за всем за этим стоит колоссальный труд. Можете ли вы привести что-нибудь в качестве примера, чтобы было понятно, какой труд стоит за вашей золотой медалью и вашим видом спорта? Чтобы можно было понять, что это совсем-совсем не развлечение.

Владислав Гончаров:

У меня есть такая идея, может, для сравнения пригласить обыденного человека попробовать, для сравнения на соревнованиях, чтобы он попрыгал на батуте. Рядом со мной. Просто чтобы сравнить профессионала и просто обыденного человека. Тогда, я думаю, будет понятно всем, как это тяжело и трудно.

На какую высоту вы поднимаетесь во время своих прыжков?

Владислав Гончаров:

Около восьми метро где-то. У нас, в батуте, учитывается также высота прыжков, но у нас стоит определенный аппарат, который засекает время высоты полета. То есть у нас высота исчисляется секундами. Секундами полета от сетки и выше. Чем дольше, тем лучше.

Та точка, в которой вы уже закончили движение вверх и еще не начинаете опускаться вниз, это полная невесомость?

Владислав Гончаров:

Да, получается, что верхняя точка – может, какую-то долю секунды мы в невесомости проводим.

Самое интересное в вашем прыжке – это резкий взлет или вот эта точка?

Владислав Гончаров:

Даже не знаю, что такое выделить самое интересное в прыжках. Это уже для меня как обыденность, как работа.

То есть полеты вас уже не удивляют?

Владислав Гончаров:

Нет. Изо дня в день мы заходим на батут раз по 10-20 и каждый день по два раза.

Сколько часов вы проводите в зале?

Владислав Гончаров:

В зале примерно в день около пяти часов.

Совершенно очевидно, что это не просто прыжки, потому что, вы знаете, все газеты, Интернет-ресурсы обошла ваша фотография, где вы как струнка параллельно батуту зависли в воздухе. Это, совершенно очевидно, гимнастика. И сколько времени в процентном соотношении или часах занимает занятие гимнастикой?

Владислав Гончаров:

Большая часть, наверное, это все-таки батут сейчас. Но в детстве, когда мы только начинали заниматься этим видом спорта, мы часть времени проводили на ковре. Это разминка, подкачка, растяжка. Поэтому на батуте нам в детстве меньше отводилось времени. Сейчас мы на батуте больше. Большая часть нашей тренировки – это батут. А если так смотреть, то на батуте суммарно на тренировке мы находимся, может, минут 15-20. Из 2,5 часов тренировки.

Очень часто происходит успех того или иного предмета в школе или того или иного вида спорта из-за людей, которые увлечены и преподают это. В Витебске это произошло тоже из-за конкретных педагогов?

Владислав Гончаров:

Да. В моем случае это Ольга Власовна. Наверное, без нее я был бы не я сейчас. Поэтому огромное спасибо ей, что держала меня все время в напряжении, работала со мной.

А чисто теоретически вы представляете себе, что могли бы сделать несколько мастер-классов или открытых уроков для совсем юных спортсменов, которые бы толпой валили по всей Беларуси и за ее пределами на ваши уроки?

Владислав Гончаров:

Да, я думаю, можно такое сделать. Очень будет интересно и познавательно для молодежи.

А еще это могла бы быть очень интересная шоу-программа, когда вы закончите в большом спорте

Владислав Гончаров:

Может быть, да.

Владислав, я от всей души (я думаю, что ко мне присоединяться миллионы наших зрителей) желаю вам удачи, успехов и поздравляю вас, и благодарю вас за ту победу, которую вы принесли нашей стране.

Владислав Гончаров:

В свою очередь хотел бы очень поблагодарить персонал Белорусской ассоциации гимнастики, Министерства спорта, Республиканского центра олимпийской подготовки, Национального олимпийского комитета за то, что дали возможность нам спокойно готовиться к Олимпийским играм, чтобы никто нас не отвлекал. Огромное им спасибо.