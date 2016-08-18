О теледебатах, кандидатах и Капоте: Лидия Ермошина в эксклюзивном интервью СТВ

Но, извините, у нас законы принимает законодательный орган. Они проходят огромную экспертизу. И неужели суверенное государство должно полностью делать «под козырёк» и бежать исполнять рекомендации отдельно взятого эксперта, некого молодого человека, вполне возможно, или молодую девушку, которая, вообще, в жизни не работала никогда практически, а только теоретически.

Лидия Ермошина: Нет, основные претензии касаются: почему не полностью выполнены все рекомендации ОБСЕ. Я сразу же могу сказать, что все рекомендации ОБСЕ выполнить невозможно. Точно так же, как невозможно выполнить две противоположные диеты, которые рекомендуются кому-либо. Почему, потому что есть ряд замечаний, которые противоречат друг другу.

Такого не существует вообще. Более того, они высказывают замечания всем странам. Но, где есть тот идеал? Понимаете? Вот мне, например, совсем недавно задали вопрос по поводу одного из тех лиц, который арестован в связи с событиями 2010 года. Его случайно вот установили. Об этом много шумит Интернет и так далее. И, когда я говорю: «Скажите, пожалуйста, а на территории Евросоюза, что, к лицам, которые совершают действия, по сути дела, близкие к терроризму, их, что ­– не привлекают к ответственности?» «Ну, это ж не терроризм». Я говорю: «Ну да, он не успел взять меня в заложники. Вот он просто разбил стёкла Дома правительства и пытался в него ворваться. А вот в том случае, если бы он кого-то захватил, вот тогда бы рассматривали ситуацию иначе». Слушайте, а зачем нам доводить ситуацию до этого? В конце концов, должны быть некие превентивные меры, направленные на защиту своих граждан.

По крайней мере, на равных. Нам не диктуют условия, нам предлагают. И это – совершенно иные отношения и совершенно иная атмосфера, которая складывается в ходе этих бесед

Если раньше зачастую приезжали и я слышала даже угрозы, то сейчас, на данный момент, ситуация сложилась таким образом, что с нами разговаривают уважительно.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов: Так случилось, что пока нет ничего сложного. То есть, всё это – ­ обычные вопросы. Может быть, изменился тон разговора, с которым разговаривают с белорусскими должностными лицами.

Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» мы имеем честь беседовать с председателем Центризбиркома Лидией Михайловной Ермошиной. Лидия Михайловна, здравствуйте! Далеко не каждому мужчине нашей страны везёт пригласить в отель Лидию Михайловну. В общем, я –­ один из редких везунчиков. Но, если говорить о серьёзных встречах, серьёзных разговорах, наверное, в последнее время их было немало . Что бы Вы назвали сложной беседой? Какие-то кандидаты в депутаты, может быть, представители миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы?

Но, так или иначе, это в протокол какой-то вносится?

Лидия Ермошина:

Это вносится в их предложения, мы очень многое учитываем. По крайней мере, мы учитываем, если нет в наших законодательных актах, мы сначала апробируем на уровне рекомендаций Центральной комиссии. То есть, мы вводим это в практику. И мы посмотрим, как эта практика затем сработает. И, если это оправдается, то, разумеется, можно уже тогда вносить главе государства, как предложение по закону.

Лидия Михайловна, у нас в телевидении есть такое словечко жаргонное «фрик». А вот, если перенести на политическую сферу — люди чудаковатого характера замечены среди тех, кто пытается стать депутатом?

Лидия Ермошина:

Несомненно.

Более того, любая избирательная кампания возбуждает «фриков» и они всегда есть.

Их много на первой стадии. Просто многие из них не проходят этот отбор. Но ещё их много от того, что у нас очень простое выдвижение. Ведь наши политические партии ищут силы, особенно оппозиционные. И они принимают всех. Они особенно не заботятся о том, насколько данный человек респектабелен. Главное – это штыки. И вот в числе этих штыков попадаются действительно люди чудаковатые, неординарные. Не всегда адекватные. Но, я думаю, что тут, самое главное, это, конечно, жизненный путь кандидата. Если кандидат нигде не работает, либо в своей работе не поднимался выше руководителя некого, никому не известного, общественного органа или фонда имени себя, то он, скорее всего, болтун. Если у человека трудовая биография, причём она успешная, у него хорошая карьера – это уже человек серьёзный, человек способный на какие-то действия. Поэтому я думаю, что вот это является главным. Я не могу оценить морально-политические качества кандидатов. Я могу сказать, что лиц, которым до 30 из кандидатов где-то около 8%. Вообще, это – молодые люди, но среди них есть люди и серьёзные, но есть и такие... Вот у нас, например, один из такой молодёжи – совсем недавно мы увидели его запись, телевизионного его выступления. Ни более, ни менее, основное, что его волнует – это проблема легализации марихуаны. Я не могу относиться к данному лицу, как к серьёзному.

Лидия Михайловна, я буду вести на телеканале СТВ несколько раундов дебатов. У нас нет большой истории культуры дебатов. Поэтому это, в общем-то, такой белый лист отчасти. Меня как журналиста подмывает, исходя из тех заявлений и тех речей, которые они делают, задавать наводящие вопросы. Но не будет ли это воспринято, скажем, как какая-то провокация, как журналистское давление. Может, правильно просто давать высказаться каждому из них и не вмешиваться? Нужна Ваша рекомендация, пользуясь таким интервью.

Лидия Ермошина:

Думаю, вы свободны. Более того, я думаю, что без роли ведущего это будет очень скучно. Чем тогда дебаты будут отличаться от обыкновенных телевыступлений, которые они сейчас записывают, скажем так. Ведь тогда, действительно, одна «говорящая голова». Поэтому, если вы немножко спровоцируете ситуацию. Конечно, не подыгрывая никому из тех, кто участвует в дебатах – это будет, наверное, интересно. Да, вот, к сожалению, мы так давно уклоняемся от этого. Ведь, в принципе, право на дебаты у нас появилось уже 6 лет тому назад. И при этом при всём у нас так мало практики. И хуже всего – это, конечно, происходит от того, что у нас иногда бывают выборы безальтернативные. На местных выборах, кроме города Минска, массовые безальтернативные округа – дебатировать не с кем. Ну и, 4 года тому назад, на парламентских выборах, ряд кандидатов просто отказались от этого. И сейчас далеко не все согласились. Вот СТВ занимается Минской областью — там далеко не все избирательные округа, их немного. В Гродненской.

Только три региона у нас, собственно говоря, заявили теледебаты по всем избирательным округам.

Это город Минск, это Витебская и Могилёвская области. Я считаю, что участие в теледебатах — это обязанность каждого кандидата

Лидия Михайловна, на фоне словесных, да и не только словесных баталий в других парламентах, которые мы можем видеть в выпусках новостей - то, что происходит в нашем парламенте нынешнем достаточно спокойным можно назвать. Вы сами говорили неоднократно, что нельзя говорить про парламент, что это – не место для дискуссий. Это как раз место для дискуссий — именно в споре рождается истина. Как вы думаете, по вашему предчувствию, станет ли более полемичным парламент следующий?

Лидия Ермошина:

Я думаю, тут очень всё зависит от того тона, который будет задан буквально в первые минуты работы этого парламента. Вот уже то, что выборы обязывают к какой-то полемичности. И именно избирательные комиссии понуждают кандидатов ряда избирательных округов вот хотя бы в трёх регионах всех обязательно участвовать.

Это уже настраивает на то, что кандидатам не удастся отсидеться, потом избранным депутатам – отсидеться в тени.

Их уже настраивают на будущую такую работу. Работу, которая связана и со средствами массовой информации, и с полемикой в парламенте, и с полемикой на международной арене. Мне очень хотелось бы, чтобы наши депутаты активнее были на международной арене, чтоб мы отстаивали, мы защищали свою страну — мягко, деликатно, политкорректно, разумеется. Но при этом больше позитива поставляли тем, кто здесь не бывал, не знает и зачастую обладает информацией, полученной только из средств массовой информации, зачастую абсолютно ангажированных. Вот как мне говорят послы: не сказать, что здесь нет свободы слова – где-нибудь в Европе – но существует определённая тенденция, тренд, в котором двигаются все средства массовой информации. И любое иное инакомыслие просто превращает это средство массовой информации в изгоя. То есть, таковы традиции существования прессы там. Вот так подавалась Беларусь раньше. И то, что вот минские переговоры – они изменили ситуацию, и выборы Президента, и вот сейчас та широкая полемика, разнообразие политических сил, которые сейчас представлены, идут на выборы. Кстати, это оценили уже наблюдатели от Совета Европы, от ОБСЕ и указали, как позитивный момент то, что у нас много кандидатов, и что они совершенно разнообразные. Не скажешь, что они все двигаются в одном направлении и смотрят друг на друга. Нет, это разные люди, с разными взглядами, с разными программами и так далее.

То есть, у избирателя получился выбор. И тут кандидатам нужно ничего не испортить.

Во-первых, работа сейчас с избирателями, обязательно участвовать во всех проектах, которые предлагают средства массовой информации, конечно. Обязательно делать свои печатные продукты, то есть, поставлять избирателю информацию о себе. Вот это вот обязанность. Поэтому я думаю, что, если этот тон продолжится, и он будет задан буквально в начале, ну, вот пройдут, предположим, альтернативные выборы спикера парламента – и это нормально. Это уже будет толчок, это будет показатель для большинства депутатов, что парламент – это место, где будет предлагаться и альтернативное мнение, альтернативные позиции и альтернативные кадровые вопросы.